Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı 2 maçla devam etti. Real Madrid sahasında PSG'yi konuk etti. Bernabeu'daki maçı İspanyollar 3-1 kazandı. Liverpool ise Porto'da 5-0'lık net bir zafer kazandı ve çeyrek finali neredeyse ilk maçtan garantiledi. İşte detaylar...
Foto: Getty, Reuters, AP, AFP
SON GÜNCELLEME
Foto: Getty, Reuters, AP, AFP
SON GÜNCELLEME
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm gözler Real Madrid ile PSG maçının üzerindeydi. Ligde yokları oynayan Madrid temsilcisinin yanı sıra astronomik rakamlarla dünya yıldızlarıyla kadrosunu donatan PSG'nin Bernabeu'da neler yapacağı merakla bekleniyordu.
Foto: Getty, Reuters, AP, AFP
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REKOR TRANSFERLER SUSTU, RONALDO KONUŞTU
Ronaldo kötü başladığı mücadeleyi 2 golle kapatarak yine gecenin yıldızı oldu. PSG'nin transfer rekoru yıldızları ise varlık gösteremediler. 222 milyon Euro'luk Neymar ve 180 milyon Euro'luk Kylian Mbappe transferleriyle dünyayı sallayan PSG, Bernabeu'da sustu. Edinson Cavani de pek varlık gösteremeyince Fransız ekibinin gol yolları tıkandı...
Foto: Getty, Reuters, AP, AFP
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Real Madrid'in süperstarı Cristiano Ronaldo 2 golle takımını sırtladı. Cristiano Ronaldo aynı zamanda tek bir takımda Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol atan ilk oyuncu da oldu. Ronaldo 2 gol atarak 101 Şampiyonlar Ligi gol sayısına ulaştı. Lionel Messi'nin ise 97 golü bulunuyor. Real Madrid'in son golü ise Marcelo'dan geldi. Rabiot'un golü PSG adına rövanş için küçük bir umut ışığı oldu.
Foto: Getty, Reuters, AP, AFP
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NEYMAR HAKEMİ NAKAVT ETTİ
Maçın ikinci yarısında entresan bir olay yaşandı. Neymar pas atmaya çalışırken, giden sert top İtalyan hakem Gianluca Rocchi'nin kafasına isabet etti. Sendeleyen hakem maçı durdurdu ve bir süre kendine gelemedi. Tedavinin ardından oyuna tekrar geri dönüldü.
Foto: Getty, Reuters, AP, AFP
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Bol pozisyonlu, seyir zevki yüksek ve gollü bir maç bekleyen futbolseverler bu maçta umduğunu bulamadı. Dünyanın en pahalı iki takımının karşılaşmasında yıldızlar savaşı yaşanması beklenirken, ortaya konulan futbol tatmin etmedi. Transfermarkt verilerine göre iki takımın oyuncularının toplam piyasa değeri 1 milyar 614,5 milyon Euro.
PSG: 756,5 milyon Euro
Real Madrid: 858 milyon Euro
Foto: Getty, Reuters, AP, AFP
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Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer mücadelede Porto, Liverpool'u konuk etti. Kırmızılar maçı 5-0 kazanarak, tur işini Anfield'a bırakmadı. Liverpool'un gollerini Sadio Mane (3), Mohamed Salah ve Roberto Firmino kaydetti.
Foto: Getty, Reuters, AP, AFP
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Muhammed Salah, Luis Suarez’in ardından (2013/14 sezonunda 31 gol) Liverpool formasıyla resmi maçlarda bir sezonda 30 gole ulaşan ilk isim oldu. Sane ise hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.
Foto: Getty, Reuters, AP, AFP
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İşte iki mücadeleden öne çıkan özel kareler...
Foto: Getty, Reuters, AP, AFP
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Premier Lig'de haftanın en güzelleri açıklandı! İzlemek için videoya tıklayınız...