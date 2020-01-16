Regan Magarity yolun sonuna geldi! Gelişi olay olmuştu...
Hatay'a gelişi büyük ses getiren Regan Magarity'nin Türkiye macerası çok uzun sürmedi.
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen Regan Magarity'in Türkiye macerası kısa sürdü.
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Basketbolculuğunun yanı sıra güzelliğiyle ön plana çıkan İsveçli uzun forvet, sezon başında Hatay Büyükşehir Belediyespor'la sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Regan Magarity, sporseverlerin dikkatini çekmişti.
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Aradan geçen bir yılın ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor, İsveçli oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.
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Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı açıklamada, sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlanan 23 yaşındaki uzun forvet Regan Magarity'nin takımdan ayrıldığını belirtti.
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Bayraktar, yarın itibarıyla yeni transfer için girişimlere başlayacaklarını da duyurdu.
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Regan Magarity, 30 Nisan 1996 tarihinde Norrkoping'de dünyaya geldi.
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Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye takımında basketbol oynayan 22 yaşındaki sporcu, Virgina Techs Üniversitesi'nden mezun oldu.
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1.92 boyundaki Magarity, duruma göre pivot veya uzun forvet oynayabiliyor.
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WNBA (ABD Kadın Baketbol Milli Ligi) takımlarından Connecticut Sun tarafından 2019'da draft edildi.
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Türkiye'ye gelmeden önce NCA Kolej takımlarından Virgina Techs'te 34 maçta 14 sayı 13 ribaund ve 2.3 asist ortalamasıyla oynadı.
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İsveç Kadın Milli takımında da oynayan genç İsveçli 20'den fazla maçta çift haneli istatistikleri bulunuyor.