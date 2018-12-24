Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL
24 Aralık 2018 - 12:13,
Reçeteyi yazdı... 'Getir G.Saray'a, tek başına şampiyon yapsın!'
Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle lider Medipol Başakşehir ile aradaki puan farkını 6'ya indirdi.
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Galatasaray 4-2'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürürken, sarı kırmızılıların hangi isme ihtiyacı olduğu da açıklandı.
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KANAT ATKAYA (HÜRRİYET) - Galatasaray buhranlarla sarmalanmış ilk yarıyı iyi sayılabilecek bir noktada tamamladı sayılablir. Ancak vaziyet ortada; bu kadro ve bu ruh halinin sarı kırmızıları kalan hedeflere taşıma ihtimali hayli düşük. Santrfor takviyesi şart. Ancak transferler kadar hatta belki de daha önemli olan ruhsal tedavi ve iyileşme olmalı.
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ERMAN TOROĞLU (FOTOMAÇ) - G.Saray bu defans anlayışıyla mücadele eder çözüm bulamazsa ligde çok zorlanacak. İlk yarının bu son haftası önemliydi. Sebebi; Fenerbahçe piyasada yok. Beşiktaş'ta lastik patladı. Galatasaray'ın alacağı bir mağlubiyet camiayı, yöneticileri ve Fatih Terim'i sıkıntıya sokacaktı. Şimdilik ondan kurtuldular. Ama ikinci yarı için neler gözüküyor? Bu kadroyla Galatasaray'ın işi kolay değil.
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ŞANSAL BÜYÜKA (MİLLİYET) - Galatasaray ligin ilk yarısını liderden 6 puan geride kapatmasına rağmen benim “1 numaralı” şampiyonluk adayım. Yanılırsam “affedersiniz” derim. Sonuçta bu bir öngörü... Ancak Galatasaray’ın ligin ilk yarısındaki yanlışlara düşmemesi gerekiyor. Yani yarışta raydan çıkmamak adına, öfkesinde, geriliminde frene basması, her kötü sonuçta kendini aklayıp sorumluluğu başkasına atmaması gerekiyor. Unutulmasın, ligin ilk yarısındaki bu orantısız öfke ve gerilim kimseye zarar vermedi, sadece Galatasaray’a zarar verip, yarıştaki hızını kesti. Galatasaray sakinleşirse, her şeye rağmen roller değişebilir ve yarışın başrol oyuncusu olabilir.
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ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH) - Goller de yese moralini hiçbir zaman bozmayan kaliteli kaleci Muslera, karşı karşıya bir pozisyonda alışılmış refleksi ile beraberlik golünü kurtardı. Kısa süre sonra da Galatasaray güzel bir gol atınca maç orada bitti.
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OĞUZ DİZER (FANATİK) - Top Belhanda’nın ayağında jazz ritminde, harikulade bir melodiye dönüşüyor diyorum. Feghouli de kendine geldi harbi. Söylemiştim ‘Galatasaray rakiplerinden kalite ve futbol becerileri olarak çok ileri. Ehhh zor günler de tüm hasara rağmen, geçti gitti! Şimdi Stendhal sendromunu tedavi ve 22. şampiyonluğa devam dönemi... Haydi Aslanlar el ele, kalp kalbe, dirençle hedefe yürümeli!
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BÜLENT TİMURLENK (SABAH) - Geçen sezon olduğu gibi ligin ikinci yarısında Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, Galatasaray deplasmanına gelecekler. Terim'in takımı devre arasında geçen sezon Gomis'in attığı 29'un yarısını atacak, olmadı 11-12 gol atacak bir santrforu bulursa Emre Akbaba'nın da dönüşü ile beraber, bu yarışta var olur.
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OSMAN ŞENHER (MİLLİYET) - Galatasaray’ın sorunları yok mu? Tabii ki var. En büyük sıkıntı da defansif anlamda. Hiç bir futbolcuyu kötülemek istemiyorum ama rakibe bu kadar rahat topa vurdurmamaları lazım. Muslera’yı çaresiz bırakıyorlar. Aynı şekilde forvette... Onyekuru iki gol attı, bunu alkışlıyorum. Ama Galatasaray’ın santrforu veya golcüsü olamaz.
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HAKAN CAN (FANATİK) - Ya Onyekuru çıksaydı? Ben olsam ilk 20 dakikada aldığı 7 topun 6’sını kaybeden, takımına bir gol yediren Onyekuru’yu, hemen alır Rodrigues’i sokardım. Teknik heyet sabretti o da ikinci 45’te zaferi getirdi.
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LEVENT TÜZEMEN (FOTOMAÇ) - Belhanda konusunda Fatih Terim haklı çıktı. Birçok maçta koşmuyor, mücadele etmiyor, saklanıyor, kaçak dövüşüyor diye eleştirdiğimiz Belhanda'ya Terim sahip çıkmış ve Faslı yıldızın oyun bilgisine ve kalitesine inanmıştı.
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HAKAN ÜNSAL (HÜRRİYET) - Galatasaray’da uzun zamandır Belhanda tartışması var. Koştuğu ve mücadele ettiği için hoşgörülen ama etkisi hep beklenti altı kalan Belhanda’nın yerinde bugün Robinho olsa Galatasaray Şampiyon olur. Belki daha az koşar ama çok fazla maç kazandırır, çok fazla bireysel performansa katkısı olur, çok fazla taraftara etkisi olur. Robinho’nun oyunu ve etkisi, Galatasaray’daki sorunu ve eksiği bir kez daha bütün çıplaklığı ile gözler önüne serdi; takımın lider oyuncu ihtiyacı. Gomis varken bu sorun yoktu ama o gittiğinden beri bu problem çok sıkıntı yaşattı. Robinho gibi bir oyuncu hem oynar hem oynatır hemde Şampiyon yapar.
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Galatasaray, Sivaspor karşısında 4-2 galip gelerek sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattı.
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Sarı kırmızılılar hücumda etkili olurken, savunmada rakibine önemli pozisyonlar verdi.
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Galatasaray bu sonuçla lider Medipol Başakşehir ile aradaki puan farkını 6'ya indirdi.
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"Bütün taraftarlardan ayrı ayrı özür diliyorum"
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Albayrak, "Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Yeni yılda transferlerle beraber herkesin özlediği Galatasaray olacak" dedi.