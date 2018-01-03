Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor

Transfere hızlı bir başlangıç daha yapmaya hazırlanan Galatasaray'da ana gündem maddesi sol bek...
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Transfere hızlı bir başlangıç daha yapmaya hazırlanan Galatasaray'da ana gündem maddesi sol bek... (Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)
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Asamoah başta birçok aday konuşulurken İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Onda Cero radyosu Real Madrid'in Fulham'da forma giyen İngiliz U19 milli takımının sol beki Ryan Sessegnon'u istediğini duyurdu.
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Bu transferin gerçekleşmesi durumunda İspanyol ekibinin sezon başında 30 milyon euro'ya Atletico Madrid'den aldığı Theo Hernandez'i kiraya göndereceğini iddia etti.
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20 yaşındaki sol bek için Zinedine Zidane'ın önünde ilk seçeneğin Galatasaray olduğu belirtilirken Zidane'nin Terim'li sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı vurgulandı. Daha önce Real Madrid'den Rodriguez'i alan Galatasaray'ın bu kez de Hernandez için yeniden doğuş için ideal bir rota olabileceği ifade edildi.
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Genç futbolcu bu sezon La Liga'da sadece 5 karşılaşmada formla giyerken 299 dakika sahada kalabildi.