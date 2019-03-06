Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Real Madrid'de yeni hoca adayları! Eski Fenerbahçeli...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı hezimet yaşayarak elenen Real Madrid'de büyük deprem yaşanıyor.
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Takımın kötü gidişatında fatura teknik direktör Santiago Solari'ye çıkarılırken, Arjantinli teknik adamın gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Sezona teknik direktör Julen Lopetegui ile başlayan eflatun-beyazlılar, İspanyol teknik adamı 5-1'lik Camp Nou hezimetinin ardından gönderilmişti. Bu değişiklikle Real Madrid'i sezon içinde üç teknik direktör çalıştırmış olacak.
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İspanyol AS Gazetesi'ne göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in takımın başına getirmek istediği 3 isim var. İspanyol basınında yer alan haberlere göre bu üç ismin dışında bir teknik adam da Los Galacticos'un ağında...
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1-Massimilano AllegriJuventus'ta tarihi başarılar elde eden İtalyan teknik adam Allegri, Perez'in listesinde. Torino ekibini iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu finaline ulaştıran deneyimli çalıştırıcı, takımını Serie A'da yenilmez yaptı.
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Ligde 5 şampiyonluğu bulunan Allegri, 4 kez de İtalya Kupası'nı kulübün müzesine götürdü. Perez, Allegri'nin çalışma prensibini seviyor ve İtalyan teknik adamı alternatiflerin üst sıralarında tutuyor.
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2-Mauro Pochettino
Tottenham Teknik Direktörü Pochettino, Zinedine Zidane ayrıldıktan sonra Real Madrid'de gündeme gelmişti. Luka Modric ve Gareth Bale transferleriyle Real Madrid ve Tottenham transferleriyle birlikte iki kulüp arasında yakınlık doğdu
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Hatta Madrid kulübünün Harry Kane transferi için ön sırada olduğu iddia ediliyor. Arjantinli çalıştırıcı, Perez'in son alternatifi konumunda.
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3-Jose Mourinho
Manchester United'da kariyerinin en kötü zamanlarından birini yaşayan Portekizli teknik adam da eski kulübüne dönmeye niyetli.
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Mourinho, BeIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Eğer doğru kulüp, doğru bir yapı ve ortamın oluştuğunu görürsem geri dönebilirim. Eskiden çalıştığınız bir kulübün sizi tekrar istemesi gurur verici bir olay" açıklamasını yapmıştı.
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4-Joachim Löw
Real Madrid'in aday teknik direktörler arasında ilk sırada bulunan isim Joachim Löw, uzun süredir eflatun-beyazlıların listesinde. 15 yıllık milli takım serüveninin ardından Löw'ün kulüp hocalığına geri dönme niyetinde olduğu biliniyor.
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Löw'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Kariyerimin büyük kısmı Almanya Milli Takımı'nda geçti, artık bir sonraki adımı düşünme zamanı gelecek. Real Madrid her teknik adamın çalıştırmak isteyeceği bir kulüptür" diyerek bu göreve yakınlık duyduğunu belirtmişti.
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"Real Madrid, Julia Roberts'tan daha çekici"
Real Madrid Teknik Direktörü Solari, Ajax maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Jose Mourinho sorularına şakacı tavırla yanıt vermişti...