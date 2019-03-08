Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Real Madrid'de deprem! Yıldızlar bir bir gidiyor...
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elenen Real Madrid'de bardaktaki son damla taştı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, kaptan Sergio Ramos ile olan tartışmasının ortaya çıkmasının ardından takıma tarihi zaferler kazandıran futbolcular takımdan ayrılmanın planlarını yapıyor.
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İşte detaylar...
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Ajax hezimetinin ardından sinirli bir şekilde soyunma odasına girdiği ifade edilen Perez, "Salmış durumdasınız, kendinizi sahaya vermiyorsunuz" diyerek oyuncuları dakikalarca sert sözlerle fırçaladı.
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Bunun üzerine kaptan Serigo Ramos öfkelenerek, "Paramı ver gideyim. Bu forma için, pazuband için , kulüp için hatta senin için her şeyimi verdim." dedi ve başkanına rest çekti.
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Kulüp içindeki bu skandalın ardından Real Madrid'den tek vazgeçen isim Sergio Ramos olmadı.
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12 yıldır Madrid temsilcisinde top koşturan Marcelo'nun, takımdan ayrılma planları yaptığı, hatta dünyaca ünlü bir kulüple anlaştığı ortaya çıktı.
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İtalyan basınında yer alan habere göre 30 yaşındaki futbolcu, Juventus ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Bonservis bedeli ise belli değil. La Stampa'nın haberine göre Brezilyalı futbolcu yıllık 12 milyon Euro kazanacak.
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Transfer gerçekleşirse Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun ardından bir yıldızını daha Juventus'a uğurlayacak. Ronaldo transferinin ardından taraftarın hışmına uğrayan Perez'in, Madrid'in sevgilisi Marcelo'yu bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor.
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MOURINHO'DAN HABER VAR
Hezimetin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari'nin takımdan ayrılması kesin olarak görülüyor. Adaylar arasında birinci sırada Jose Mourinho var. Deneyimli teknik adam Real Madrid'e gidip gitmeyeceği konusunda açıklama yaptı.
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Chiringuito TV'ye konuşan Portekizli çalıştırıcı taraftarların kendi lehine yaptıkları tezahüratlara yanıt vererek, "Gurur duydum; ama Real Madrid'in bir hocası var. Böyle bir arenada isminizin duyulması size gurur veriyor. Kulüp ile hiçbir temasımız olmadı." diye konuştu. Mourinho şöyle devam etti:
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"Ortada çok iddia var. Kimseyle konuşmadım. Futbolda iddialar iyi değildir. Kulübün son yıllarda neler yaptığına baktığınızda sonuç gerçekten sürprizdi. Son 5 Şampiyonlar Ligi'nin dördünü kazanmak inanılmaz. Yaptıkları şeylere saygı duyuyorum ama bunun bir daha tekrarlanabileceğini düşünmüyorum"
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ZIDANE SESLERİ
Los Galacticos'ta kazanmadık kupa bırakmadıktan sonra istifa eden Zinedine Zidane'ın tekrar göreve gelebileceği konuşuluyor. Marca ve La Sexta'nın haberlerine göre Real Madrid, kötü gidişata son vermek için Fransız teknik adamın kapısını çaldı.
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Görev için diğer alternatifler ise Mauro Pochettino ile Antonio Conte. Yeni teknik adam ile birlikte takımda büyük bir revizyonun olacağı konuşuluyor.
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45 MİLYON EURO'LUK ZARAR
Eflatun-beyazlıların son 16 turunda Devler Ligi'ne vedası 45 milyon Euro'ya mal oldu. AS Gazetesi'nin haberine göre televizyon gelirleri, sponsorlar ve bonuslar dahil Madrid kulüp büyük kârdan vazgeçmiş oldu.
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Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, geçtiğimiz hafta takımıyla 600. resmi maçına çıkmıştı... (VİDEO)