Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Real Madrid'de deprem! Yeni hocayı duyurdular ve...
La Liga'da bekleneni veremeyen, Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Real Madrid'de sular durulmuyor...
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Eflatun beyazlı ekipte Ajax karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet ve Devler Ligi'ne veda edilmesi taşları yerinden oynattı.
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Duruma oldukça öfkelenen başkan Florentino Perez, takımda şok etkisi yaratma adına ilk hamlelerini yaptı..
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Perez, ilk olarak mevcut hoca Solari'yi takımdan gönderecek. Bu ismin yerine gelecek teknik adamı ise belirlendi.
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İspanyol basınına yansıyan haberlere göre eski başkanlardan Ramon Calderon flaş bir iddiada bulundu.
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CALDERON, "MOURINHO" DEDİ AMA ZIDANE GÖREVE GELİYOR! Calderon, "Bildiğim kadarıyla Mourinho yılda 17 milyon Euro net maaşla 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak." dedi ama İspanya'da yayın yapan La Sexta ve Cadena COPE ise Zidane isminin yakın bir zaman içerisinde açıklanacağını duyurdu.
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Cadene COPE, Solari'nin akşam saatlerinde görevine son verileceğini duyurduğu haberinde "Zidane, salı sabahında takımın başında antrenmanlara çıkacak" detayını verdi.
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L'Equipe de Zidane'la ilgili son gelişmeleri doğrularken, Santiago Solari ile yolların ayrılacağı bilgisini geçti.
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YEŞİL IŞIK YAKTI AMA... Portekizli teknik adam Mourinho ise, Real Madrid haberleri için, "Eğer doğru kulüp, doğru bir yapı ve doğru atmosferin oluştuğunu düşünürsem geri dönebilirim. Eskiden çalıştırdığınız bir takımın sizi yeniden istemesi bence gurur verici bir olay" diyerek eski takımına yeşil ışık yakmıştı.
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MOURİHNO GELİRSE 4 YILDIZ MOURINHO'YU İSTEMİYOR 2010-2013 arasında Real Madrid'de görev alan Mourinho'nun o dönem takımdan ayrılmasına takımın kilit isimlerinin sebep olduğu konuşulmuştu.
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İngiliz basınına göre 4 futbolcu, Mourinho'nun tekrar göreve geleceği haberleri üzerine başkan Perez'e Portekizli hocayı istemediklerini söyledi.
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PEREZ RİSKE GİRMEK İSTEMEDİ Mourinho'nun da ilk döneminde yaşadıkları nedeniyle Bale, Marcelo, Benzema ve Ramos'u kadroda görmek istemiyor. Bu durumu göz önüne alan Madrid yönetimi Zidane isminde karar kılmış gözüküyor...
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Öte yandan Perez'in çok önemli yıldızları takıma kazandırması bekleniyor. İşte adı geçen o dev isimler:
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Neymar
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Mbappe
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Harry Kane
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Eden Hazard
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Dybala
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Salah
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Real Madrid La Liga'da dün gece oynadığı maçta, deplasmanda Valladolid'i 4-1'lik skorla geçti. İşte mücadelenin özet görüntüleri... (VİDEO)