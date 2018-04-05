Real Madrid yeni Ronaldo'sunu buldu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Avrupa liglerinde sezon sonu yaklaşırken transfer iddiaları alevlendi. Cristiano Ronaldo'nun geleceği ile ilgili İspanya'dan ciddi söylentiler var!
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Foto: AP, Reuters, AFP, Getty
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Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı attığı rövaşata golüyle dünya spor gündeminin 1 numarasına oturan Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki geleceği sallantıda! İşte İspanya'dan son gelişmeler...
Foto: AP, Reuters, AFP, Getty
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Dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu düşünen Portekizli yıldız, Lionel Messi ve Neymar'dan düşük maaş alıyor. Bu durum yıldız oyuncuyu rahatsız ederken, Real Madrid Ronaldo'nun 2021'de bitecek olan sözleşmesini ilk etapta uzatmama kararı almıştı. Yıldızını küstürmek istemeyen Florentino Perez ve yönetimi sonradan karar değişti.
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Madrid kulübünün 33 yaşındaki futbolcuya bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulan bir kontrat teklif etme kararı aldığı ifade edildi. Öte yandan bu rakamın hala Messi ve Neymar'ın ücretinden aşağıda olduğu ve bu yüzden Cr7'nin takımdan ayrılmayı ciddi şekile göze alacağı ifade ediliyor. Yönetim ise Ronaldo'yu ikna etme konusunda onunla güçlü ilişkileri bulunan Zinedine Zidane'a güveniyor.
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İspanyol El Mundo Deportivo bu haberi okuyucularıyla paylaşırken, Don Balon farklı bir iddiayı gündeme getirdi. Habere göre Real Madrid, şu anda futbol gündeminin zirvelerinde konuşulan bir futbolcu ile sezon sonu için anlaşma sağladı.
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Liverpool'da bu sezon patlama yapan Mohamed Salah'ın Real Madrid ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi kulüplerin temasta olduğu Mısırlı yıldızı Los Galacticos'a 'evet' dediği, kulüplerin anlaşması durumunda transferin gerçekleşeceği yazıldı.
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeli Liverpool - Manchester City maçında kalitesini konuşturan Salah, 1 gol ve 1 asistle City'yi yıkan isim oldu. Genç yıldız bu sezon Premier Lig'de 31 maçta 29 gol, 10 asist kaydetti.