Real Madrid ve Türkiye! Tam 21 isim ve Galatasaray damgası
Demir Grup Sivasspor'un kadrosuna kattığı eski Real Madridli futbolcu Robinho, kariyerlerinin bir bölümünde İspanya ekibinin formasını giyip yolu Türkiye'den geçen isimleri akıllara getirdi.
Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Robinho'nun dahil olmasıyla kariyerleri boyunca hem Real Madrid'in A takımı hem de Türkiye'de top koşturan futbolcuların sayısı 21'e çıktı.
İşte o isimler;
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Türkiye'de forma giyen diğer Real Madridli isimler, milli futbolcu Hamit Altıntop
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İspanyol Guti
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Jose Rodriguez
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Alvaro Negredo
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Roberto Soldado
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Alvaro Mejia
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Brezilyalı Roberto Carlos
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Flavio Conceiçao
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Cicinho
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Julio Cesar Santos Correa
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Hollandalı Wesley Sneijder
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Royston Drenthe
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Rumen Gheorghe Hagi
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Fransız Nicolas Anelka
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Julien Faubert
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Kamerunlu Samuel Eto'o
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Geremi
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Togolu Emmanuel Adebayor
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Portekizli Pepe
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Bosna Hersekli Elvir Baliç
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En fazla Galatasaray'da Türk takımları arasında en fazla Real Madridli futbolcunun görev yaptığı ekip, Galatasaray olarak dikkati çekiyor. Hamit Altıntop, Hagi, Popescu, Baliç, Sneijder, Conceiçao ve Rodriguez olmak üzere 7 futbolcu, geçmiş yıllarda hem Real Madrid hem de Galatasaray'da görev yaptı.Şimdiye kadar Fenerbahçe'ye 4, Beşiktaş'a 3 ve Sivasspor'a 2 eski Real Madridli oyuncu imza attı. Bu isimler Fenerbahçe'de Roberto Carlos, Anelka, Soldado, Baliç, Beşiktaş'ta Negredo, Pepe, Guti ve Sivasspor'da Cicinho ile Robinho oldu. Eto'o Antalyaspor'da, Adebayor Medipol Başakşehir'de, Mejia Konyaspor'da, Drenthe Kayseri Erciyesspor'da, Faubert Elazığspor'da, Julio Cesar Gaziantepspor'da, Geremi Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nde sahaya çıktı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Bursaspor, Konyaspor, Ankaragücü ve İstanbulspor'da da top koşturan Baliç, söz konusu futbolcular arasında Türkiye'de en fazla ekipte oynayan isim olarak göze çarptı. Şu ana kadar Real Madrid'de forma giymiş 5 İspanyol, 4 Brezilyalı, ikişer Hollandalı, Rumen, Fransız, Kamerunlu, birer Togolu, Portekizli ve Bosna Hersekli futbolcu, Türk kulüplerinde mücadele etti.
Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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İki futbolcu Türkiye'den Real Madrid'e gitti
Söz konusu 22 futbolcu arasında Türkiye'den Real Madrid'e transfer olan iki isim yer alıyor. Baliç Fenerbahçe'den, Geremi ise Gençlerbirliği'nden 1999'da İspanya ekibine transfer oldu. Öte yandan iki futbolcu da daha sonra tekrar Türkiye'de forma giydi.