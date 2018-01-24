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Real Madrid ve Türkiye! Tam 21 isim ve Galatasaray damgası

Demir Grup Sivasspor'un kadrosuna kattığı eski Real Madridli futbolcu Robinho, kariyerlerinin bir bölümünde İspanya ekibinin formasını giyip yolu Türkiye'den geçen isimleri akıllara getirdi.

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Robinho'nun dahil olmasıyla kariyerleri boyunca hem Real Madrid'in A takımı hem de Türkiye'de top koşturan futbolcuların sayısı 21'e çıktı.

İşte o isimler;

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Türkiye'de forma giyen diğer Real Madridli isimler, milli futbolcu Hamit Altıntop

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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İspanyol Guti

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Jose Rodriguez

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Alvaro Negredo

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Roberto Soldado

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Alvaro Mejia

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Brezilyalı Roberto Carlos

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Flavio Conceiçao

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Cicinho

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Julio Cesar Santos Correa

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Hollandalı Wesley Sneijder

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Royston Drenthe

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Rumen Gheorghe Hagi

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Fransız Nicolas Anelka

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Julien Faubert

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Kamerunlu Samuel Eto'o

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Geremi

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Togolu Emmanuel Adebayor

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Portekizli Pepe

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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Bosna Hersekli Elvir Baliç

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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En fazla Galatasaray'da Türk takımları arasında en fazla Real Madridli futbolcunun görev yaptığı ekip, Galatasaray olarak dikkati çekiyor. Hamit Altıntop, Hagi, Popescu, Baliç, Sneijder, Conceiçao ve Rodriguez olmak üzere 7 futbolcu, geçmiş yıllarda hem Real Madrid hem de Galatasaray'da görev yaptı.Şimdiye kadar Fenerbahçe'ye 4, Beşiktaş'a 3 ve Sivasspor'a 2 eski Real Madridli oyuncu imza attı. Bu isimler Fenerbahçe'de Roberto Carlos, Anelka, Soldado, Baliç, Beşiktaş'ta Negredo, Pepe, Guti ve Sivasspor'da Cicinho ile Robinho oldu. Eto'o Antalyaspor'da, Adebayor Medipol Başakşehir'de, Mejia Konyaspor'da, Drenthe Kayseri Erciyesspor'da, Faubert Elazığspor'da, Julio Cesar Gaziantepspor'da, Geremi Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nde sahaya çıktı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Bursaspor, Konyaspor, Ankaragücü ve İstanbulspor'da da top koşturan Baliç, söz konusu futbolcular arasında Türkiye'de en fazla ekipte oynayan isim olarak göze çarptı. Şu ana kadar Real Madrid'de forma giymiş 5 İspanyol, 4 Brezilyalı, ikişer Hollandalı, Rumen, Fransız, Kamerunlu, birer Togolu, Portekizli ve Bosna Hersekli futbolcu, Türk kulüplerinde mücadele etti.

Kaynak: A.A / Fotoğraflar: Ajanslar ve Hürriyet Arşiv
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İki futbolcu Türkiye'den Real Madrid'e gitti

Söz konusu 22 futbolcu arasında Türkiye'den Real Madrid'e transfer olan iki isim yer alıyor. Baliç Fenerbahçe'den, Geremi ise Gençlerbirliği'nden 1999'da İspanya ekibine transfer oldu. Öte yandan iki futbolcu da daha sonra tekrar Türkiye'de forma giydi.

Real MadridRoberto CarlosSneijder

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