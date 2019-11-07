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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07 Kasım 2019 - 01:38,

Real Madrid - Galatasaray maçında rekor kırıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, Real Madrid'e konuk oldu. Eflatun beyazlılar 4. ve 7. dakika Rodrygo, 14. dakikada Sergio Ramos (p) ve 45. dakikada Karim Benzema'da bulduğu gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamlarken müsabakada UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin rekoru kırıldı.

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Eflatun beyazlılar henüz 4. dakikada Marcelo'nun pasında yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderen Rodrygo'nun golüne engel olamadı.

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Genç oyuncu, 7. dakikada Marcelo'nun sağ ayağıyla yaptığı ortaya vurduğu kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran isim olmayı başardı.

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Real Madrid 13. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı ve topun başına takım kaptanı Sergio Ramos geçti.

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Tecrübeli stoper panenka vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı.

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45. dakikada topu ağlara gönderen Fransız oyuncu Karim Benzema farkı 4'e çıkardı ve ilk yarının skorunu tayin eden isim oldu.

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Karşılaşmanın ilk iki golünü atan Rodrygo, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en genç Brezilyalı oyuncusu olması başardı.

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Aynı zamanda kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi gollerini atmayı başaran Rodrygo bu başarıyı 18 yıl ve 301 günlükken yakaladı.

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Ramos, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk penaltı golünü temsilcimize atmış oldu.

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Öte yandan temsilcimizi UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 7 dakikasında iki gol yedi.

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Öte yandan temsilcimizi UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 7 dakikasında iki gol yedi.

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Şampiyonlar Ligi’nde ilk hat-trickini yapan Rodrygo(18), Şampiyon Ligi’nde Galatasaray’a en çok gol atan Brezilyalı oldu.

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Skoru tayin eden isim ise bir kez daha sahneye çıkan Rodrygo oldu. Brezilyalı oyuncu 90+2'de attığı golle farkı 6'ya çıkardı ve Real Madrid temsilcimizi 6-0'lık skorla mağlup etti.

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Bu sonuçla Galatasaray'ın yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansı kalmadı.

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