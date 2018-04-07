Real Madrid çıldırdı! Dev transfer harekatı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Sezon sonu kadrosunu sansasyonel transferlerle güçlendirmeyi planlayan Real Madrid, harekete geçti.
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Eflatun-Beyazlılar transfer için, Kross, Modric üçlüsünü gözden çıkarmaya hazırlandığı belirtildi.
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Ligde çalkantılı bir dönem geçiren ancak Şampiyonlar Ligi’nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Real Madrid, gelecek sezonun temellerini atmaya başladı.
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İngiliz basınından The Sun Gazetesi’nin haberine göre, uzun süredir kadrosuna büyük yankı uyandıran bir takviye yapmayan İspanyol devinin, gözünü Manchester United’ın yıldızlarına çevirdiği belirtildi.
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Eflatun-Beyazlılar’ın, takımdan gönderilecek isimlerin başında gelen Gareth Bale’ın yerine Martial’i istediği öğrenilirken, yenilen hatalı gollere çözüm bulmak için David de Gea’yı transfer etmeyi planladığı kaydedildi.
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Pogba da listede
İngiliz ekibine 105 milyon Euro’luk rekor bir bedelle dahil olan ancak istenilen performansın altında kalarak eleştirilerin odağı olan Paul Pogba da Madrid’in listesinde yer alıyor. Fransız orta saha oyuncusu için Toni Kross’u önerecek olan Madrid’in, KırmızıŞeytanlar’dan olumsuz cevap alması halinde takımın yıldız isimlerinden Luka Modric’i de gözden çıkaracağı öne sürüldü (Fanatik)
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Tottenham’lı Christian Eriksen’in harika gollerini izlerken gözlerinizin pası silinecek... İzlemek için videoya tıklayınız...