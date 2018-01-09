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Rakibini öldürüyordu! Yürekler ağza geldi...
Diğer
Rakibini öldürüyordu! Yürekler ağza geldi...
UFC
'de korku dolu anlar yaşandı.
Cory Hendricks
ile
Konstantin Erojin
'in karşı karşıya geldiği mücadelede yürekler ağza geldi.
Spor Arena Haber
09.01.2018 - 10:29
SON GÜNCELLEME
09.01.2018 - 10:30
Spor Arena Haber
09.01.2018 - 10:29
SON GÜNCELLEME
09.01.2018 - 10:30
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Cory Hendricks'in sert tekme ve yumrukları rakibini öldürüyordu.
Spor Arena Haber
09.01.2018 - 10:29
SON GÜNCELLEME
09.01.2018 - 10:30
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Cory Hendricks, rakibi Erojin'i tekme attıktan sonra yere düşürdü.
Spor Arena Haber
09.01.2018 - 10:29
SON GÜNCELLEME
09.01.2018 - 10:30
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Erojin yere düşünce Cory Hendricks rakibinin üstüne çıkarak yumruklarını sürdürdü.
Spor Arena Haber
09.01.2018 - 10:29
SON GÜNCELLEME
09.01.2018 - 10:30
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Rus dövüşçü yerde baygın yatınca sağlık görevlileri hemen ringe girdi. Erojin'in vücudunun kaskatı kesilmesi izleyenleri korkuttu.
Spor Arena Haber
09.01.2018 - 10:29
SON GÜNCELLEME
09.01.2018 - 10:30
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Sağlık görevlileri adeta Rus dövüşçünün hayatını kurtardı. İşte o anlardan kareler...
Spor Arena Haber
09.01.2018 - 10:29
SON GÜNCELLEME
09.01.2018 - 10:30
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Spor Arena Haber
09.01.2018 - 10:29
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09.01.2018 - 10:30
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Spor Arena Haber
09.01.2018 - 10:29
SON GÜNCELLEME
09.01.2018 - 10:30
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Spor Arena Haber
09.01.2018 - 10:29
SON GÜNCELLEME
09.01.2018 - 10:30
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Cory Hendricks
UFC
Konstantin Erojin
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