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Rakibini öldürüyordu! Yürekler ağza geldi...

UFC'de korku dolu anlar yaşandı. Cory Hendricks ile Konstantin Erojin'in karşı karşıya geldiği mücadelede yürekler ağza geldi.

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Cory Hendricks'in sert tekme ve yumrukları rakibini öldürüyordu.

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Cory Hendricks, rakibi Erojin'i tekme attıktan sonra yere düşürdü.

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Erojin yere düşünce Cory Hendricks rakibinin üstüne çıkarak yumruklarını sürdürdü.

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Rus dövüşçü yerde baygın yatınca sağlık görevlileri hemen ringe girdi. Erojin'in vücudunun kaskatı kesilmesi izleyenleri korkuttu.

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Sağlık görevlileri adeta Rus dövüşçünün hayatını kurtardı. İşte o anlardan kareler...

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Cory HendricksUFCKonstantin Erojin

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