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Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 14:01, /

Rafael Nadal'ı korkutan anlar! Top toplayıcı çocuk...

Rafael Nadal, Federico Delbonis maçında yaptığı hareketle tenisseverlerin takdirini topladı.

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Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.

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Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 76. basamağındaki Federico Delbonis karşılaştı. 2009 şampiyonu Nadal, 6-3, 7-6 ve 6-1'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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Kadınlarda 2018'in finalisti ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep, Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

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Beş numaralı seribaşı Elina Svitolina ise dünya sıralamasının 62. basamağındaki Lauren Davis'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura yükselen diğer isim oldu.

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Alınan bu sonuçlardan bağımsız olarak güne damga vuran isim Rafael Nadal oldu.

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İspanyol raket, Federico Delbonis ile karşılaştığı maçın dördüncü setinde yanlışlıkla top toplayıcı kızı vurdu.

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19 grand slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal'ın sert vuruşu, minik kızın başına isabet etti.

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İspanyol sporcu bir an olsun tereddüt etmeden maçı bıraktı ve top toplayıcı kızın yanına giderek özür diledi.

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Nadal, minik kızdan defalarca özür diledi ve öperek gönlünü almaya çalıştı.

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Efsane raketin bu hareketi tenisseverler tarafından takdirle karşılandı.

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Maçın ardından yaptığı açıklamada ise minik top toplayıcının çok cesur olduğunu söyleyerek bir kez daha kendisini affetmesini istedi.

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Rafael Nadal önce de 2018 Fransa Açık'ta bir top toplayıcı çocukla maç yaparak genç tenisçinin hayalini gerçeğe dönüştürmüştü.

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