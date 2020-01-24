Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 14:01,
Rafael Nadal'ı korkutan anlar! Top toplayıcı çocuk...
Rafael Nadal, Federico Delbonis maçında yaptığı hareketle tenisseverlerin takdirini topladı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.
Kadınlarda 2018'in finalisti ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep, Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
8
😍 THIS MOMENT 😍 pic.twitter.com/Qx644fBwgw— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) 23 Ocak 2020