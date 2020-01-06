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Futbol
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 15:07, /

Radamel Falcao'yu şoke eden haber! İngilizler...

Radamel Falcao, İngiliz basınının hazırladığı listeyle şoke oldu.

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Galatasaray sezon başında uzun süredir peşinde koştuğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile transferin son gününde sözleşme imzalayarak taraftarlarını mutlu etmişti.

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Yıldız futbolcu, büyük beklentilerle geldiği sarı-kırmızılı takımda uzun bir süre isteneni veremese de ilk yarının son maçında Antalyaspor filelerini iki kez sarsarak ligin ikinci yarısı için mesaj göndermişti.

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Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, İngiltere'de yayınlanan haberle şoke oldu.

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İngiliz basınından Manchester Evening News adlı site Manchester United'ın 2010 ile 2020 yılları arasında yaptığı en kötü 9 transferi puanladı. Listede Falcao'ya verilen puan şaşırttı.

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İşte o liste ve Falcao'nun aldığı sürpriz puan...

6ANGEL DI MARIA (4/10)

ANGEL DI MARIA (4/10)

Manchester'ın 60 milyon sterlin ödeyerek Real Madrid'den transfer ettiği Di Maria, İngiliz ekibinde çıktığı 32 maçta 4 gol atarken 12 de asist yaptı.

7ALEXIS SANCHEZ (2/10)

ALEXIS SANCHEZ (2/10)

Manchester United'ın sezon başında İtalyan temsilcisi Inter'e kiraladığı Şilili yıldız, Kırmızı Şeytanlar'a ezeli rakipleri Arsenal'den 34 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. İngiliz ekibinde 45 maça çıkan Sanchez, 5 gol atarken 9 da asist yaptı.

8MEMPHIS DEPAY (5/10)

MEMPHIS DEPAY (5/10)

Hollandalı yıldız PSV'deki müthiş performansının ardından büyük beklentilerle geldiği Manchester'da, 53 maçta 7 gol kaydedebildi. Daha sonra Lyon'a transfer olan Depay, Fransız ekibinde kendini buldu ve kaptanlığa kadar yükseldi.

9BASTIAN SCHWEINSTEIGER (4/10)

BASTIAN SCHWEINSTEIGER (4/10)

En parlak dönemlerini Bayern Münih'te geçiren Alman futbolcu, 2015'te transfer olduğu ManU'da sık sık kadro dışı kaldı ve 32 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

10MATTEO DARMIAN (5/10)

MATTEO DARMIAN (5/10)

İngiliz ekibine 2015 yılında Torino'dan transfer olan İtalyan sağ bek, buarada 92 maça çıktı ancak beklentileri karşılayamadığı için sezon başında Parma'ya döndü.

11MORGAN SCHNEIDERLIN (4/10)

MORGAN SCHNEIDERLIN (4/10)

Southampton'da sergilediği performansla Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu oyuncu profili oluşturan Fransız yıldız, takımda iyi bir başlangıç yapsa da sonradan tercih edilmeyen isim konumuna düştü.

12NICK POWELL (2/10)

NICK POWELL (2/10)

İngiliz 10 numara 2012'de Crewe Alexandra'dan ManU'ya 7.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Ancak çeşitli takımlara kiralanan Powell, Kırmızı Şeytanlar'da tutunamadı.

13BEBE (1/10)

BEBE (1/10)

2011 yılında Beşiktaş'a da kiralanan Portekizli futbolcu, Manchester United'ın son 10 yıldaki en kötü transferi olarak değerlendirildi. Forvet ve kanatta forma giyebilen tecrübeli futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 7 maçta 2 gol atabildi.

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RADAMEL FALCAO (3/10)

İngiliz temsilcisinin en kötü transferleri arasında gösterilen Kolombiyalı futbolcu, 2014 yılında Monaco'dan ManU'ya kiralanmıştı. Burada kariyeri adına iyi bir dönem geçiremeyen Falcao, çıktığı 29 maçta yalnızca 4 kez ağları sarsabildi. (Takvim)

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