Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 15:07,
Radamel Falcao'yu şoke eden haber! İngilizler...
Radamel Falcao, İngiliz basınının hazırladığı listeyle şoke oldu.
Galatasaray sezon başında uzun süredir peşinde koştuğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile transferin son gününde sözleşme imzalayarak taraftarlarını mutlu etmişti.
ALEXIS SANCHEZ (2/10)
Manchester United'ın sezon başında İtalyan temsilcisi Inter'e kiraladığı Şilili yıldız, Kırmızı Şeytanlar'a ezeli rakipleri Arsenal'den 34 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. İngiliz ekibinde 45 maça çıkan Sanchez, 5 gol atarken 9 da asist yaptı.
BASTIAN SCHWEINSTEIGER (4/10)
En parlak dönemlerini Bayern Münih'te geçiren Alman futbolcu, 2015'te transfer olduğu ManU'da sık sık kadro dışı kaldı ve 32 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
MORGAN SCHNEIDERLIN (4/10)
Southampton'da sergilediği performansla Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu oyuncu profili oluşturan Fransız yıldız, takımda iyi bir başlangıç yapsa da sonradan tercih edilmeyen isim konumuna düştü.
BEBE (1/10)
2011 yılında Beşiktaş'a da kiralanan Portekizli futbolcu, Manchester United'ın son 10 yıldaki en kötü transferi olarak değerlendirildi. Forvet ve kanatta forma giyebilen tecrübeli futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 7 maçta 2 gol atabildi.
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