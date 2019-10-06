Radamel Falcao'nun Galatasaray'da ilk ayı nasıl geçti?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yaz aylarında transferi haftalarca beklenen Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transfer olmasının üstünden 1 ay geçti.
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İşte Falcao'nun Galatasaray formasıyla geçen ilk ay performansı...
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20 bin taraftarın havaalanında karşıladığı Falcao, ilk maçına da Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa karşısında çıktı. Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçta takımının tek golünü atan Falcao, Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu.
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Falcao, ikinci maçında ise Yeni Malatyaspor karşısına yedek kulübesinde çıktı. Fatih Terim, rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkarken Falcao, 90. dakikada oyuna girdi ve sadece 3 dakika forma giydi.
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Kolombiyalı, ardından Galatasaray formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına Belçika'da Club Brugge karşısında çıktı. İstediği fırsatlara giremeyen Falcao, Belçika'da sessiz kaldı.
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Ve Fenerbahçe derbisi... Falcao, 0-0 biten maçta bir gol attı ancak ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Golcü futbolcu böylece derbiyi de boş geçmiş oldu. Maçın ardından Galatasaray'ın Falcao'yu tehlikeli yerde topla buluşturamadığı eleştirileri artmaya başladı.
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PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçına da ilk 11'de başlayan Falcao, takımının en çok koşan oyuncuları arasında yer aldı ama gollük bir pozisyona giremedi.
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Son olarak Gençlerbirliği maçına sakatlığı sebebiyle götürülmeyen Falcao, takım arkadaşlarını İstanbul'dan takip etti.
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Radamel Falcao, böylece ilk ayında Galatasaray formasıyla 4'ü ilk 11 olmak üzere 5 maça çıktı, 366 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.