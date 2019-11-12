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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12 Kasım 2019 - 16:55,

Radamel Falcao'dan son dakika paylaşımı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, sahalara zinde bir şekilde dönmek için gününü gün ediyor.

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Kolombiyalı yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sahalara dönmek için çok çalıştığının mesajını verdi.

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Galatasaray'da en son 1 Ekim'de oynanan PSG maçında forma giyen yıldız forvet, ağrıları sebebiyle takımdan uzaklaştı.

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Yaklaşık 1,5 aydır resmi maçta Galatasaray forması giymeyen Falcao, "Çok çalışıyorum" mesajı göndererek hayranlarını rahatlatmaya çalıştı.

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Galatasaray'ın önemli maçların bulunduğu periyotta forma giymeyen Falcao'nun sağlık durumu, sarı-kırmızılı camiada tartışma konusu olmuştu.

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Gaziantep maçının ardından milli araya giren Galatasaray'ın es vermesi yıldız golcüye de yaradı.

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Verilen arada antrenörüyle birlikte bireysel çalışmalarını sürdüren Falcao'nun tamamen form tuttuktan sonra sahalara döneceği ifade edildi.

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Falcao tedavisi için bir süredir İspanya'daydı. Dünya yıldızı futbolcu şimdi ise çalışmalarını İstanbul'da sürüdüryor.

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Taraftarlar Falcao'nun videolu paylaşımının altına destek verici cümleler kurarak ona moral vermeye çalıştılar.

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İşte Radamel Falcao'nun paylaştığı o video...

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