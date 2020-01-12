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Futbol
Haber Giriş: 12 Ocak 2020 - 08:44, /

Radamel Falcao'dan flaş karar!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao eşi Lorelei Taron ile birlikte flaş bir karar aldı.

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Sarı kırmızılı takımın 33 yaşındaki golcü futbolcusunu erkek evlat hasreti sardı.

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Arjantinli eşi Lorelei Taron ve üç kızı ile mutlu aile tablosu çizen futbolcu, dördüncü kez baba olmak istiyor.

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Erkek babası olmayı arzu eden Falcao, bu konuda da tıptaki son gelişmelerden yararlanacak.

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Geçen ay eşiyle İstanbul'da bir kliniğe giden 33 yaşındaki futbolcu, iddiaya göre bebeğin cinsiyetini önceden belirlemek için tüp bebek tedavisine karar verdi.

5TÜRKİYEDE YASAK

TÜRKİYE'DE YASAK

Bu uygulamanın Türkiye'de yasak olduğunu öğrenen Falcao, rotasını Dubai'ye çevirdi.

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Ay başında Dubai'ye giden çiftin yakında tedaviye başlayacağı konuşuluyor. (Takvim)

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Radamel Falcao'nun Porto Günlerinden Harika Bir Röveşata...

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