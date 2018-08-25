Radamel Falcao bombası! Transferde sıcak saatler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e satan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yla ilgilendiği öne sürüldü.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Geçtiğimiz sezon takımı şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e satan Galatasaray'la ilgili Kolombiya basınından bomba bir iddia geldi.
Foto: AJANSLAR
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Sarı Kırmızılı yönetimin Fransız golcünün yerine Radamel Falcao'yu transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü. Yıldız futbolcunun ülkesi Kolombiya'da yayım yapan El Deportivo adlı internet sitesi, haberi "Kaplan'a Türkiye'den talip var" başlığıyla verdi.
Foto: AJANSLAR
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32 yaşındaki santrforun geleceğinin bu hafta netlik kazanacağı kaydedilirken Cim Bom'un an itibarı ile oyuncuyla ilgilenen tek kulüp olduğu belirtildi. Site, yıldız futbolcuya geçmişte de Türkiye'den tekliflerin geldiğini ancak Kolombiyalı golcünün bunları geri çevirdiğini hatırlattı.
Foto: AJANSLAR
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Haberde Gomis'in yerine golcü arayışına girdiği vurgulanan Cim Bom'un Fransız ismin boşluğunu Falcao'yla doldurmayı düşündüğü ifade edildi. Öte yandan yıldız ismin de Galatasaray'a gitmeye sıcak bakabileceği aktarıldı. Cim Bom'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının Falcao'nun transferindeki anahtar faktörlerden biri olabileceği yazıldı.
Foto: AJANSLAR
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Monaco'yla 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan Falcao'nun Real Madrid'in de gündemine geldiği ancak İspanyol devinin yıldız futbolcunun yaşı nedeniyle bu transfere yanaşmadığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen dünyaca ünlü futbolcu, geçtiğimiz sezon Monaco'yla 36 maçta 24 gol ve 5 asistle oynamıştı. (Fanatik)
Foto: AJANSLAR
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Radamel Falcao Monaco'nun geçen hafta sahasında oynadığı Lille maçında, kaleci Maignan'ı geçememiş ve penaltı atışını golle sonuçlandıramamıştı. İzlemek için videoya tıklayınız...