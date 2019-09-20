Quaresma yine olay yarattı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş'tan ayrılıp Kasımpaşa'nın yolunu tutan Ricardo Quaresma, eşiyle birlikte çıktığı alışveriş turunda giydiği kıyafetle yine dikkatleri üzerine çekti.
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Süper Lig'in Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sadece oyun stiliyle değil, giyim tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Farklı tarzıyla her gittiği ortamda dikkat çeken Quaresma, kuralı yine bozmadı.
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Eşiyle birlikte gittiği Zorlu'da üzeri dev logolu Dolce&Gabbana marka tişört ve şortuyla (5 bin 700 TL) ayağında ise kırmızı Balenciaga (4 bin 500 TL) ayakkabılarıyla onu görenler tekrar tekrar dönüp baktı.
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Erkek modasını yakından takip eden ünlü futbolcunun en sevdiği şey kat kat (Layering) giyinmek.
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Ricardo Quaresma bu trendi üst üste giydiği tişörtlerle ve gömleklerle hayata geçiriyor.
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35 yaşındaki futbolcu renkli giyinmekten çekinmiyor.
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Quaresma’nın pembe takım elbisesi çok konuşulmuştu.
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Bir tekstil markası ünlü futbolcuya “İlkbahar-yaz koleksiyonumuzu hazırlar mısınız?” diye teklif götürmüş.