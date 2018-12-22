Quaresma'dan taraftara hareket

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş'ın ağır yara aldığı Kasımpaşa mücadelesinde ekrana yansımayan anlar muhabirlerin dikkatinden kaçmadı.
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İşte detaylar...
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Bazı Kasımpaşa taraftarları, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e böyle göndermede bulundu.
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Sosyal medyadan paylaştığı doğum günü mesajıyla gündem olan Ryan Babel, maç öncesi rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Hollandalı futbolcu oyuna girmeden evvel kulübede tırnaklarıyla meşguldü.
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ÖNCE ALKIŞ SONRA PROTESTO
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya farklı yenilmesinin ardından maç sonu taraftarlar önce alkışladı, ardından protesto etti. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak ilk yarıyı mağlubiyetle kapattı. Maçın ardından siyah-beyazlı futbolcular tribünlere gitti. Beşiktaşlı taraftarlar önce takımı alkışladı. Ardından protestoda bulunarak, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratları yaptı.
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HEM GOLDEN OLDU HEM DE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Kasımpaşa’nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, VAR yardımıyla iptal edilen golün sevincinde maske taktığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Diagne, ikinci yarının ilk maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahada olmayacak. Spor Toto Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, maçı farklı kazandı ancak golcüsü Diagne'yi kaybetti. 27 yaşındaki futbolcu, maçın 19. dakikasında siyah-beyazlı ağları havalandırdı. Golün ardından maske takarak sevinen başarılı futbolcu, hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Sarı kart sınırına ulaşarak cezalı duruma düşen Senegalli, VAR yardımıyla golünün iptal olmasıyla birlikte de büyük hüzün yaşadı. Deneyimli oyuncu, ligin 13. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında da 3. golü kaydettikten sonra maskeyle sevinmiş ve mücadelenin hakemi Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırılmıştı. Mbaye Diagne, Beşiktaş maçında 2 gol kaydederek, ligdeki gol sayısını da 20’ye çıkarmış oldu.
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KASIMPAŞA'DA GÜNEŞ DOĞMUYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına geldiği 20-15-2016 sezonundan bu yana Kasımpaşa deplasmanında galibiyet yüzü göremedi. Sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, rakibiyle bu sahada oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, sahadan 4-1’lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı ve ilk yarıyı bu mağlubiyetle kapattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına geldiği 2015-2016 sezonundan bu yana bu deplasmanda galibiyet yüzü göremedi. Son 4 sezondur ligde boy gösterdiği Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında 3 puan alamayan Beşiktaş, bu sezon da geleneği bozmadı. Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1, Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Başakşehir’e ise 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarının son maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Şenol Güneş’in ekibi, son 3 sezondur bu deplasmanda yenemediği rakibine karşı bu kez ağır bir mağlubiyet aldı. 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik Şenol Güneş’in göreve geldiği 2015-2016 sezonunda rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bir sonraki sezon da rakibine aynı skorla yenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Şenol Güneş’in öğrencileri, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu sezon ligin 17. haftasına aynı puanda giren iki ekibin mücadelesinde Mustafa Denizli’nin öğrencileri sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılarak Beşiktaş’a ağır bir darbe vururken, Şenol Güneş bu sonuçla, Kasımpaşa deplasmanında üst üste 4 sezonda da galibiyet görememiş oldu.
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KASIMPAŞA TARAFTARIYLA ATIŞTI
Ricardo Quaresma, Kasımpaşa karşısında yedek kulübesindeydi. 90 dakika sahada kullanılmayan Portekizli futbolcu, Beşiktaş'in 2. dakikada iptal edilen golünde Kasımpaşa taraftarına dönerek onlara 'sus' işareti yaptı. Lacivert-beyazlı taraftarlar Quaresma'ya tepki gösterdi.