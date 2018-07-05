Trivela bitti! İşte Q7'nin yeni kulübü...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Portekizli yıldız artık Beşiktaş forması giymeyecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncuları için transfer görüşmelerine başladı... Quaresma'nın yeni kulübü ile anlaşma sağlandı... İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Portekizli yıldız için adı gizli tutulan bir Çin kulübüyle anlaşan siyah-beyazlı ekip, bu transferden TL bazında 43.5 milyon kazanacak. Beşiktaş, menajer Ahmet Bulut aracılığı ile bir Çin kulübüyle yürüttüğü Ricardo Quaresma pazarlığını tamamladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Portekizli yıldız için adı gizli tutulan bir Çin kulübüyle anlaşan siyah-beyazlı ekip, bu transferden TL bazında 43.5 milyon kazanacak. 35 yaşındaki futbolcu da 2 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6 milyon Euro alacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Taraflar yapılan görüşmeler sonrasında 8 milyon Euro (Yaklaşık 43.5 milyon TL) karşılığında anlaşmaya vardı. Portekizli yıldızın da 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 6 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah-beyazlı formayla iki farklı dönemde oynayıp, taraftarın sevgilisi olan Quaresma'nın transferinin kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi. Daha önce de 4.5 milyon Euro'ya Tosic'i Guangzhou'ya 4.5 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon TL) karşılığında gönderen Beşiktaş'ın iki oyuncudan kasana giren para 68.5 milyon TL'ye ulaşacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşıktaş'takı ilk dönemini 2010-12 yılları arasında yaşayan Ricardo Quaresma, 73 resmi maça çıkıp, 18 kez ağları sarstı ve 27 asist yaptı. 2015- 18 yılları arasındaki ikinci döneminde ise 119 karşılaşmada 16 gol ve 37 asistle oynadı. Kazanılan üst üste iki lig şampiyonluğu ve Avrupa'daki başarıda önemli pay sahibi olan Portekizli yıldız, toplamda 192 maçta 34 gol ve 64 asist üretti. (Sabah)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Geçen sene bu zamanlar 'Come to Beşiktaş' sloganları atılırken, şimdi ise kulüpte yaprak kımıldamıyor. Çünkü para yok..." Siyah-beyazlılar geçtiğimiz yıllara oranla oldukça sessiz bir transfer dönemi geçiyor. Yazarımız Kenan Başaran, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi. İzlemek için videoya tıklayınız...