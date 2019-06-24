Quaresma sosyal medyayı salladı! 'Gözlerimiz kanadı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriQuaresma sosyal medyayı salladı! 'Gözlerimiz kanadı'
GeriFutbol Quaresma sosyal medyayı salladı! 'Gözlerimiz kanadı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Takvim.
24 Haziran 2019 - 09:28,

Quaresma sosyal medyayı salladı! 'Gözlerimiz kanadı'

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olay oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/11

Son dönemde kulübü Beşiktaş ile yaşadığı restleşme ile konuşulan tecrübeli futbolcunun bu kez gündeme gelme nedeni ise bambaşkaydı.

2/11

İlginç tarzıyla sık sık gündeme gelen Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, bu kez de pembe takım elbisesiyle objektiflere poz verdi.

3/11

Ailesiyle birlikte bir yakınının düğününe katılan yıldız oyuncu, Instagram'da paylaştığı bu karenin altına, "Casemento ve Filipa'ya mutluluklar diliyorum" notunu düştü.

4/11

Takipçileri ise pembe takımı ve ayakkabısıyla dalga geçti:

5/11

Seni böyle bilmezdik.
>br>Neden Cennet Mahallesi'ndeki klarnetçi gibi giyiniyorsun.

6/11

Abe ordan oynak bir şeyler çal da keyfimiz yerine gelsin.

Sünnet düğünü çocuğu gibi olmuşsun bu ne!

7/11

Bu adamı kim giydiriyor çok merak ediyorum.

Tadım kaçtı bu ne pamuk şekeri gibi.

8/11

Neden pembe anlatsana biraz.
<>br>Bu nedir yahu gözlerim kanadı.

9/11BEŞİKTAŞI TAKİBE ALDI

BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabını takipten çıkan Quaresma, "Telefonumdaki güncellemeden dolayı böyle oldu. Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım" diye konuştu..

10/11

Ricardo Quaresma Beşiktaş forması ile 7. sezonunu tamamladı.

11/11

Misli.com'a üye ol, ilk kupon şirketten! Kampanya detayları için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Quaresma sosyal medyayı salladı! 'Gözlerimiz kanadı'
17 milyon euroluk satış ve Galatasaray'dan bomba golcü transferi!
Kim, nerede tatilde?
Süper Lig'de büyük sürpriz! Eren'in yeni adresi belli oldu