Quaresma isyan etti! "Can sıkıyor..."
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Atiker Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Quaresma'nın maç sonu yaptığı açıklamalar şöyle:
"Çok pozisyon ürettik, daha fazla atabilirdik. 2-2'den sonra üçüncü gol için ortaya koyduğumuz istekle maçı kazanmayı sonuna kadar hak ettik. Konyaspor kazanmak için yeterince hücum etmedi. Maç maç bakmamız lazım. Kazandıkça şampiyonluk şansımızın olup olmadığına bakacağız. Bugün taraftarımızın çok fazla yanımızda olmadığını gördük, yanımızda olmalılar. Suçlu aranırsa suçlu bulmak çok kolay. Oyuncuları tek tek ya da hocayı suçlamak can sıkıyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi batarsa birlikte batarız. Onları da yanımızda istiyoruz."
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