Q7 ve Pepe'nin yerine bakın kim oynuyor... Güneş'ten flaş karar!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Q7 ve Pepe'nin yerine bakın kim oynuyor... Güneş'ten flaş karar!
Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe ile oynanan önce lig, ardından kupa sınavının ardından bu akşamki kritik Trabzonspor maçına çevrildi.
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 15
Fenerbahçe karşısında ligde alınan 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yarışında tekrar iddialı konuma gelen ve Trabzonspor deplasmanında kayıp istemeyen siyah beyazlılarda kadro değişiyor. Gelin, Beşiktaş'ta yaşananlara ve yaşanacaklara hep birlikte bakalım...
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 15
Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Quaresma'nın yokluğunda ilk 11'e el attı. Portekizli yıldızın yokluğunda sağ kanatta sürpriz bir isim forma giyecek. O isim de Babel... Bu durumda sol tarafta ise Adriano görev yapacak.
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 15
Savunmada da değişiklik var. İdmanda sakatlanan ve kadro dışı bırakılan Pepe'nin yerine Vida, onun da yanında Medel yer alacak. Oğuzhan ise ilk 11'e geri dönüyor. Forvette ise son kararı Şenol Güneş'in Negredo oldu. İşte, siyah beyazlıların olası Trabzonspor maçı ilk 11'i...
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 15
FABRİCİO
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 15
GÖKHAN GÖNÜL
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 15
VİDA
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 15
MEDEL
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 15
CANER ERKİN
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 15
ATİBA
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 15
OĞUZHAN ÖZYAKUP
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 15
BABEL
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 15
TALİSCA
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 15
ADRİANO
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 15
NEGREDO
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
15 / 15
Beşiktaş kafilesine Trabzon'da olaylı karşılama! Şenol Güneş ve taraftarlar arasında tartışma çıktı. İzlemek için videoya tıklayınız...