PSG'nin Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi, şimdi de o takımı alıyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Nasser Al-Khelaifi, bir yatırım daha yapıyor...
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PSG'yi satın aldıktan sonra yaptığı transferlerle dikkat çeken Nasser Al-Khelaifi, İngiltere'ye yatırım yapmaya hazırlanıyor.
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45 yaşındaki işadamı, PSG'nin ardından İngiltere'den de bir takım satın alıp futbol dünyasını iyice etkisi altına almak istiyor.
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Katarlı başkanın almak istediği takım ise İngiltere Championship'te yer alıyor...
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Nasser Al-Khelaifi'nin Leeds United'ı almak istediği belirtildi.
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İngiliz basınının haberine göre Khelaifi, PSG - Club Brugge maçında Leeds United sahibi Andrea Radrizzani'yi davet etti.
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Zengin başkan, Andrea Radrizzani'ye Leeds United'ı satın almak istediğini belirtti.
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Teknik direktörlüğünü Marcelo Bielsa'nın yaptığı Leeds United, Premier Lig'e çıkma mücadelesi veriyor.
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Nasser Al-Khelaifi'nin toplam servetinin 5 milyar eurodan fazla olduğu tahmin ediliyor...
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PSG'yi 2011'de satın alan Nasser Al-Khelaifi, takıma Di Maria, Thiago Silva, Cavani, Mbappe ve Neymar gibi isimleri transfer etmişti.
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Dünya tarihinin en pahalı iki transferi (Mbappe, Neymar) Nasser Al-Khelaifi'nin sayesinde gerçekleşmişti...
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Katarlı iş adamının yapacağı yeni yatırımlar merakla bekleniyor.
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Championship'te mücadele eden Leeds United'ın, Stoke City'yi 3-0 yendiği maçın özetini izliyoruz...
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PSG ile Şampiyonlar Ligi sevinci yaşama hayali olan Nasser Al-Khelaifi, para harcamasına rağmen istediği başarıya bir türlü ulaşamadı...
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İki yıl İspanyol takımları karşısında çeyrek finalin kapısından dönen PSG, yaptığı büyük yatırımlara ve yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen geçen sezon, İngiliz temsilcisi Manchester United'a son 16 turunda elenmişti.
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Üç sezon önce son 16 turunda 4-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Barcelona'ya 6-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşayan PSG, iki sezon önce de Real Madrid'e 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilmişti.
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PSG, son olarak geçen sezon Manchester United'a elenmişti ve büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
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Fransız ekibi, 2012-13, 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında art arda çeyrek final oynama başarısını gösterdi ancak daha ilerisini hiç göremedi.
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PSG, çeyrek final etaplarında iki kez Barcelona, birer kez de Chelsea ve Manchester City'yi geçemedi.
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İspanyol ekibine Neymar için 222 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Fransız ekibi, böylece bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis bedeli rekorunu kırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı hedefleyen PSG ayrıca, Monaco'nun genç yıldızı Mbappe'yi ise 180 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
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Bu iki önemli futbolcudan önce de Paris ekibi halihazırda kadrosunda bulunan, Edinson Cavani (64,5 milyon avro), Angel Di Maria (63 milyon avro), Thiago Silva ile Javier Pastore (42'şer milyon avro), Julian Draxler (40 milyon avro) ve Marquinhos (31.4 milyon avro) gibi bonservis bedeli yüksek oyuncuları transfer etmişti.