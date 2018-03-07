PSG - Real Madrid maçında Fikret Orman sürprizi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint Germain, evinde Real Madrid'i konuk etti. Maçı 2-1 kazanan Real Madrid, toplamda 5-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Maçta ekrana yansımayan detaylar sizlerle...
Foto: AFP, AP, Reuters, Getty Images, Instagram
SON GÜNCELLEME
Foto: AFP, AP, Reuters, Getty Images, Instagram
SON GÜNCELLEME
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Mücadeleyi Real Madrid, Cristiano Ronaldo ve Casemiro'nun golleriyle 2-1 kazandı. PSG'ye Pastore'nin golü yetmedi. Transfere bu sezon yüklü para harcayan Fransız kulübü Şampiyonlar Ligi'nde yine yere çakıldı. Dünya rekoru transfer Neymar'ın olmaması Fransız ekibini oldukça etkiledi. Ligde tel tel dökülen Real Madrid'in yüzü Avrupa'da güldü.
Foto: AFP, AP, Reuters, Getty Images, Instagram
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Marco Verratti, 66. dakikada gördüğü çift sarı kartla oyundan atıldı. Güçlü rakibi karşısında zaten zorlanan PSG, bu karttan sonra daha da düşmesine rağmen bir şans golü buldu. Fakat bu, Paris devine yetmedi. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8. sezonda çeyrek finale yükselen Real Madrid, Barcelona'nın 10 sezonluk rekoruna bir adım daha yaklaştı.
Foto: AFP, AP, Reuters, Getty Images, Instagram
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Karşılaşmada dikkat çeken en önemli olay yakılan meşaleler oldu. Parc des Princes'te yakılan meşalelerden dolayı seyir kalitesi epey düştü. Sahada görüş seviyesi epey azalırken karşılaşmayı televizyondan takip edenler ise buğulu görüntüden muzdarip oldu.
Foto: AFP, AP, Reuters, Getty Images, Instagram
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Sadece Neymar ve Mbappe transferleri için kasadan 400 milyon Euro çıkaran PSG Başkanı Nasser Al-Khalifi, Ronaldo'nun golünden sonra yıkıldı... Khalifi'nin Şampiyonlar Ligi'nde başarı konusunda ne kadar hassas olduğu biliniyor. Khalifi büyük yatırımlara rağmen takıma Avrupa kupası getiremedi.
Foto: AFP, AP, Reuters, Getty Images, Instagram
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Emekli İngiliz futbol idolü David Beckham da maçı tribünde seyredenler arasındaydı. Real Madrid Başkanı Flortentino Perez ile konuşan Beckham, statta bol bol fotoğraf çekildi. Yıldız isim futbolculuk döneminde hem Real Madrid'de hem de PSG'de forma giydi.
Foto: AFP, AP, Reuters, Getty Images, Instagram
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, PSG - Real Madrid maçını PSG yöneticisi ve Digiturk CEO'su olan Yousef Al-Obaidly ile birlikte izledi. Orman'ın keyifli hali dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Orman, "Sevgili dostum Yousef için bu akşam PSG’yi destekliyorum." ifadesini kullandı.
Foto: AFP, AP, Reuters, Getty Images, Instagram
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Bella Hadid, NBA'de 2017'nin Aralık ayında New York Knicks ve Los Angeles Lakers arasında Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmayı izlemişti. Hadid'in maç esnasında yaşadığı heyecan epey ilgi çekmişti. Ünlü model bu sefer de Fransa'da boy gösterdi. Paris Saint Germain - Real Madrid mücadelesini Parc des Princes Stadın'da seyreden güzel manken, objektiflerin de ilgi odağı oldu.
Foto: AFP, AP, Reuters, Getty Images, Instagram
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Gecenin diğer maçına ise ilgi azdı. Liverpool, ilk maçta 5-0 yendiği Porto ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale rahat bir şekilde uzandı.
Foto: AFP, AP, Reuters, Getty Images, Instagram
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Eski Fransa Başkanı Nicolas Sarkozy de maçı izleyenler arasındaydı. İşte maçtan özel kareler...