PSG Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Temsilcimiz Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçına deplasmanda çıkacak. A Grubu'nun 6. ve son hafta maçında PSG'ye konuk olacak Galatasaray'da hedef sezonu güzel kapatmak. İşte, PSG Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...
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MAÇ HANGİ KANALDA?
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 11 Aralık'ta (yarın) Paris'te kapatıyor. Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.
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2 PUANLA SON SIRADA
A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.
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GALATASARAY'DA DÖRT EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Florin Andone ve Christian Luyindama, PSG müsabakasında sahadaki yerini alamayacak. Sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Adem Büyük'ün durumu ise maç günü belli olacak.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkların arttığı son dönemde Süper Lig karşılaşmalarında forma giyen futbolcular Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.
Fransız ekibinde de sakatlıkları bulunan Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera müsabakada görev yapamayacak.