Spor Arena 10 Aralık 2019 - 10:17, 10 Aralık 2019 - 10:19

PSG Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?