PSG - Galatasaray maçı sonrası yazar görüşleri
Galatasaray'ın PSG'ye 5-0 yenilerek Avrupa'ya veda etmesi basında büyük yankı buldu. Köşe yazarları, Devler Ligi'nde sadece 1 gol atan ve 2 puan toplayan sarı-kırmızılıları topa tuttu. İşte o yazılardan öne çıkanlar...
Kanat Atkaya: Bir hezimetin anatomisi (Hürriyet)
Başarıyı kabullenen çoktur; fakat hezimeti kimse kenarından, köşesinden tutmaz. Galatasaray bu sezon bir hezimetten ibarettir. Tonla para harcayıp ‘panik atak’ transferlerle Galatasaray’ı allayıp pullayıp sezona süren Mustafa Cengiz ve şürekâsı idari olarak; Fatih Terim de teknik sorumlu olarak bugün karşımızdaki utanç verici manzaranın birinci dereceden sorumlularıdır.
EMRE MOR VE SELÇUK
Emre Mor gibi kifayetsiz, özgüvensiz, yeteneğini şöhret koridorlarında tüketmiş bir çocuğun sırtında ter tutsun diye mi diktirildi bu forma Ali Sami Bey ve arkadaşları tarafından? Seri’nin yerine Selçuk girsin diye mi yükseltildi bu bayrak Avrupa’da? Şampiyonlar Ligi’nin en az gol atan takımı olmakla övüneceği mi düşünüldü Galatasaray taraftarının?
BERBAT BiR MANTIK
Paris St. Germain’e yenilmek değil elbette mesele, tabii yenilirsin. Mesele, klişe tabirle sahaya koyduğun yürektir, motivasyondur, kulüp şerefidir, tarihsel bilinçtir. Berbat bir lejyoner mantığıyla kurgulanmış bu kadronun Galatasaray’ın ne vizyonuyla ne misyonuyla uyumlu olmadığı gün gibi bellidir.
YAZIK, ÇOK YAZIK!
Galatasaraylı’nın önüne devre arası transferlerini hedef koymak da bir nevi hakaret sayılır. Bu taraftar iyi takımı da, ruhu olan futbolcuyu da, formda teknik direktörü de, dirayetli yöneticiyi de bilir, tanır. Sert mi oldu söylediklerim? Keşke Galatasaray da bu kadar sert ve karakterli oynasaydı. Yazık, çok yazık!
Mehmet Demirkol: Düşük vitesle tur bindirdiler (Fanatik)
Daha hızlıydılar, daha güçlüydüler, daha iyiydiler. Fersah fersah... Çaresiz kaldık... Terim’in 90’ların başından itibaren ülkeye aşıladığı güven, tanıttığı korkusuz oyun, sistem, taktik zenginlik, bunları mumla arıyoruz 2 yıldır. Terim’in bu son dönemi, Terim öncesi dönem gibi. Kabul edilmiş ve mahkum olunmuş bir çaresizlik.
8