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Futbol
12 Aralık 2019 - 08:44,

PSG - Galatasaray maçı sonrası yazar görüşleri

Galatasaray'ın PSG'ye 5-0 yenilerek Avrupa'ya veda etmesi basında büyük yankı buldu. Köşe yazarları, Devler Ligi'nde sadece 1 gol atan ve 2 puan toplayan sarı-kırmızılıları topa tuttu. İşte o yazılardan öne çıkanlar...

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1Kanat Atkaya: Bir hezimetin anatomisi (Hürriyet)

Kanat Atkaya: Bir hezimetin anatomisi (Hürriyet)

Başarıyı kabullenen çoktur; fakat hezimeti kimse kenarından, köşesinden tutmaz. Galatasaray bu sezon bir hezimetten ibarettir. Tonla para harcayıp ‘panik atak’ transferlerle Galatasaray’ı allayıp pullayıp sezona süren Mustafa Cengiz ve şürekâsı idari olarak; Fatih Terim de teknik sorumlu olarak bugün karşımızdaki utanç verici manzaranın birinci dereceden sorumlularıdır.

2

Ne oynamaya çalıştı, ne yapmaya çalıştı Galatasaray dün akşam? Sadece 30 dakika süren direnci yüceltmek için mi yazıldı tarihi bu takımın tarihi?

3EMRE MOR VE SELÇUK

EMRE MOR VE SELÇUK

Emre Mor gibi kifayetsiz, özgüvensiz, yeteneğini şöhret koridorlarında tüketmiş bir çocuğun sırtında ter tutsun diye mi diktirildi bu forma Ali Sami Bey ve arkadaşları tarafından? Seri’nin yerine Selçuk girsin diye mi yükseltildi bu bayrak Avrupa’da? Şampiyonlar Ligi’nin en az gol atan takımı olmakla övüneceği mi düşünüldü Galatasaray taraftarının?

4

Katar ve Çin arasında ara durak mıdır Galatasaray Kulübü’nün imza masası? Emeklilik diyarı arayan futbolculara huzurevi imkânı sunan, futbol camiasında esamesi okunmayan bir adres midir bu şanlı kulüp?

5BERBAT BiR MANTIK

BERBAT BiR MANTIK

Paris St. Germain’e yenilmek değil elbette mesele, tabii yenilirsin. Mesele, klişe tabirle sahaya koyduğun yürektir, motivasyondur, kulüp şerefidir, tarihsel bilinçtir. Berbat bir lejyoner mantığıyla kurgulanmış bu kadronun Galatasaray’ın ne vizyonuyla ne misyonuyla uyumlu olmadığı gün gibi bellidir.

6YAZIK, ÇOK YAZIK

YAZIK, ÇOK YAZIK!

Galatasaraylı’nın önüne devre arası transferlerini hedef koymak da bir nevi hakaret sayılır. Bu taraftar iyi takımı da, ruhu olan futbolcuyu da, formda teknik direktörü de, dirayetli yöneticiyi de bilir, tanır. Sert mi oldu söylediklerim? Keşke Galatasaray da bu kadar sert ve karakterli oynasaydı. Yazık, çok yazık!

7Mehmet Demirkol: Düşük vitesle tur bindirdiler (Fanatik)

Mehmet Demirkol: Düşük vitesle tur bindirdiler (Fanatik)

Daha hızlıydılar, daha güçlüydüler, daha iyiydiler. Fersah fersah... Çaresiz kaldık... Terim’in 90’ların başından itibaren ülkeye aşıladığı güven, tanıttığı korkusuz oyun, sistem, taktik zenginlik, bunları mumla arıyoruz 2 yıldır. Terim’in bu son dönemi, Terim öncesi dönem gibi. Kabul edilmiş ve mahkum olunmuş bir çaresizlik.

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PSG’nin bu sezon oynadığı maçların büyük bölümünü seyrettim. Bu kadar rahat pozisyona girdikleri, rakibin onları hiç tehdit edemediği bir maç hatırlamıyorum. İstedikleri her an 10 kişiyle savunma yapan Galatasaray savunmasının arkasına sarktılar ve Muslera’yla karşı karşıya kaldılar. Daha fazlasına ihtiyaçları olsa alacaklardı muhtemelen. Düşük vitesle tur bindirdiler. Halbuki Terim bu mahkum oyunlara isyan ederek Terim olmuştu.

9Gecenin sorusu

Gecenin sorusu

Real ve PSG’ye 2 maçta da yenilebilirsiniz. Bu sorun değil. Ancak daha maç öncesinden başlayan inançsızlığın sebebi ne? Bu güvensizliğin kaynağı ne? Oyuncuların ikna olabileceği bir plan olmayışı mı? Neymar olağanüstü bir hücum organizatörüydü. İlk golde 1 saniye Seri’nin uyumasını nasıl hızlı değerlendirip asisti yaptığını gördünüz mutlaka. Hem hücumcu hem hücumcu orta saha olarak mükemmeldi. Mbappe’yle uyumu da...

10Maçın olayı

Maçın olayı

İsabetli şut bulamadan, hiçbir tehdit yaratamadan maçı bitirdik. 10’u isabetli 14 şut. 4 ofsaytla kesilen gollük şanslar. Sıfır risk, minimum efor ve maksimum faydayla. Çok rahat oynadılar. Hiç bir rahatsızlık veremedik. Emre Mor üzeri Belhanda... Hiç santrforunuz olmasa daha iyi... Erencan’ın sahaya sürülmemesinin sebebi ‘ezilmesin bozulmasın’ diye herhalde... Yoksa açıklaması yok.

11Levent Tüzemen: Ruhunu kaybetmiş (Sabah)

Levent Tüzemen: Ruhunu kaybetmiş (Sabah)

Galatasaray için Devler Ligi kabusu nihayet bitti. Sezon başında yapılan yabancı oyuncu ağırlıklı kadro mühendisliği tutmadı. 1'er milyar Euro'luk değerindeki PSG ve Real Madrid'in favori olduğu grupta Galatasaraylı oyuncular Avrupa Ligi'ne kalabilecek kaliteyi sahaya yansıtamadı. Oyun kalitesi ve oyuncu performansı olarak Galatasaray takım halinde Devler Ligi vitrininde olmayı beceremedi.

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Fatih Terim'in yabancı oyuncuya dayalı kadro tercihleri başarısız oldu. Yerli ve milli oyuncudan vazgeçmek, bir takımı sadece yabancı oyuncular üzerine inşa etmeye çalışmak Galatasaray'a Avrupa'da özellikle deplasmanlarda "Hezimet" dolu sonuçlar getirdi. Yoksa PSG ve Real Madrid'e karşı kaybetmek ya da farklı yenilmek her takımın başına gelebilir. Ancak bir kez daha vurguluyorum; eğer bir kadroyu aidiyet duygusundan yoksun oyuncularla kurarsanız duygusuz, teslimiyetçi bir ruh haline dönüşürsünüz ve hezimete dönüşen rezalet sonuçlarla baş başa kalırsınız.

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Fatih Terim kendisiyle yüzleşmeli ve yabancı oyunculara dayalı kurduğu kadro mühendisliğinin iflas ettiğini kabul etmeli. Galatasaray yeniden yerli oyunculara yönelmeli. Yabancı oyuncuyu da alırken ismine değil iş ahlakına, aidiyet duygusuna bakmalı. Galatasaray'ın ruhundan yerli ve milli oyuncu kültürünü söküp tamamen yabancı kültürüne geçmek ağır hezimetler getirdi. En önemlisi Galatasaray "Kaybettiğinde de alkışlanan takım olmak" anlayışını yitirdi.

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Ben meslek hayatımda ruhunu kaybetmiş böyle bir Galatasaray'a hiç tanık olmadım. Deplasmandaki son iki Avrupa maçında toplam 11 gol yiyen Galatasaray'da sadece Muslera alkışı hak ediyor. Ahlaklı, işini doğru yapan ve çalıştığı kuruma aidiyet duygusuyla yürekten bağlı olan kaptan Muslera'dan tüm Galatasaraylı oyuncular özür dilemelidir.

15Serdar Ali Çelikler: Dizi değil gerçek 80ler (Haber Türk)

Serdar Ali Çelikler: Dizi değil gerçek 80'ler (Haber Türk)

O zaman futbolda da spiker İlker Yasin, "Dakika 1 gol 1" diye maç anlatırdı. Ya da "Daha kadroları saymadım" derlerdi. Maalesef futbolumuz 80'lere döndü. Galatasaray'ın PSG'yi yenmesi beklenmiyor. Ama bu kadar edilgen, bu kadar teslim olan bu kadar ezici derecede mağlubiyetler de üzerinde uzuuuun uzuun düşünülmesi gereken konular. Sadece G.Saray da değil. Takımlarımız Avrupa arenasında patır patır dökülüyorlar. Çünkü gerçekten 80'lere döndük.

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O zaman da elalem genç oyuncuları oynatabilirdi. Biz tekaütlere güvenirdik. Dün PSG 17 yaşında çocukla sahadayken G.Saray, EYT'li Selçuk'tan - 2. sağ bek Şener'den medet umdu. Erencan'ı oyuna almak akla gelmedi misal..

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Liste uzar gider.. Maçların 'sahada' kazanıldığı Avrupa arenasında 30 küsur maçta 1 galibiyet; 6 maçta atılabilmiş 1 gol ve bunların nedenleri-niçinleri sorgulanmadan da bir yere varamayız. Maalesef futbolda durumumuz bu. Ne yazık ki dizi değil gerçek, hızla 80'lere geriledik.

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