PSG - Galatasaray maçı sonrası yazar görüşleri

Gecenin sorusu Real ve PSG’ye 2 maçta da yenilebilirsiniz. Bu sorun değil. Ancak daha maç öncesinden başlayan inançsızlığın sebebi ne? Bu güvensizliğin kaynağı ne? Oyuncuların ikna olabileceği bir plan olmayışı mı? Neymar olağanüstü bir hücum organizatörüydü. İlk golde 1 saniye Seri’nin uyumasını nasıl hızlı değerlendirip asisti yaptığını gördünüz mutlaka. Hem hücumcu hem hücumcu orta saha olarak mükemmeldi. Mbappe’yle uyumu da...