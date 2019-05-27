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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27 Mayıs 2019 - 20:27,

Prens William yerinde duramadı! İlk defa böyle görüntülendi

Premier Lig'e çıkan son takımı belirleyen Aston Villa - Derby County maçında dikkat çeken görüntüler vardı...

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İşte detaylar...

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İngiltere Championship'te normal sezonu beşinci bitiren Aston Villa ile altıncı tamamlayan Derby County, Premier Lig için kozlarını paylaştı.

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Norwich City ve Sheffield United'dan sonra İngiltere Premier Lig'e çıkan son kulüp, bu maçla belli oldu.

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Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılan maçta, perdeyi Aston Villa'da El Ghazi, açtı.

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Mücadelenin 59. dakikasında bu kez McGinn ile golü bulan Aston Villa, farkı ikiye çıkardı.

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Derby County'de Waghorn, 81'de farkı bire indiren golü atsa da bu gol yetmedi ve Aston Villa sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Bu galibiyetle adını 3 yıl aradan sonra bir kez daha Premier Lig'e yazdıran Aston Villa cephesinde büyük sevinç vardı.

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Teknik direktörlüğünü Frank Lampard'ın yaptığı Derby County cephesinde ise üzüntü hakimdi...

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Maçın son düdüğüyle birlikte kendilerini yere bırakan futbolcular, büyük üzüntü yaşadı.

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Prens William heyecanla izledi

Aston Villa taraftarı olduğu bilinen Prens William, maç boyunca yerinde durmakta güçlük çekti.

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Müsabakayı Aston Villa'nın eski oyuncu John Carew'le birlikte takip eden William, maç boyunca hop oturup hop kalktı.

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İşte o anlar...

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