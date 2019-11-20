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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler
20 Kasım 2019 - 08:05,

Premier Lig'de VAR güncellemesi! Artık...

İngiltere her geçen gün VAR'ı iyileştirmek adına adım atıyor.

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VAR sisteminin verimliliğinden memnun olmayan Premier Lig ortakları, VAR'ı iyileştirmek adına kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

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Premier Lig paydaşları ve Premier Lig Hakemler Birliği'nin düzenlediği toplantıda IFAB ile görüşüldü.

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VAR'ın daha hızlı ve etkili kullanılması adına elini taşın altına koyan Premier Lig yönetimi, yeni bir güncellemeyi futbolseverlerle paylaştı.

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Premier Lig'de bundan böyle maç sırasında VAR'a giden pozisyonlar ve VAR'da verilen kararlar hakkında izleyiciye daha detaylı bilgi verilecek.

5

Örneğin; VAR incelemesine tabi tutulan bir penaltı pozisyonu hakkında eskiden skorbordda yalnızca "Penaltı Kontrolü" yazıyordu.

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Ancak artık bu tip pozisyonlar için izleyici daha detaylı bilgilendirilecek.

7

Herhangi bir penaltı pozisyonu için VAR'a başvurulması halinde skorborda "Penaltı Kontrolü - Muhtemel Elle Oynama" yazılacak.

8

Premier Lig yönetimi, ilgili pozisyon için neden VAR'a başvurulduğunu futbolseverlere aktararak daha şeffaf bir sistem hayata geçirmek istiyor.

9

Aynı şekilde verilen kararın da gerekçesi belirtilecek.

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Penaltı kararının VAR'da iptal edildiği bir pozisyon hakkında skorborda "Penaltı İptal - Öncesinde Faul" yazılacak.

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Bu yenilik, Aralık 2019'dan itibaren geçerli olacak.

12

Premier Lig yönetiminin, izleyicilerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına toplantı sonrasında yaptığı açıklamanın satır başları şu şekilde;

13

IFAB protokolü, hakem veya VAR'ın sesli görüşmelerinin direkt futbolseverler ile paylaşımını yasaklamaktadır.

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IFAB protokolü, karar verilmeden önce bir video veya fotoğraf gösterilmesi yasaklanmıştır.

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Ancak, karar verildikten sonra video klip ve fotoğraf paylaşımı yapılmasının önünde hiçbir engel yoktur.

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Maçın kaderini belirleyecek kritik olayların değerlendirmesinde hakemlerin hata oranı %9'a düşmüştür. Bu konudaki hata oranı geçtiğimiz sezon %18 seviyesindeydi.

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Hız ve istikrar, karar verme sürecindeki en büyük önceliklerimiz.Her geçen gün VAR sisteminin işleyişinin hızı artmaktadır.

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Hakemler, VAR konusunda daha fazla tecrübe kazandıkça kendilerini geliştirmektedirler.

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