Premier Lig'de VAR çıldırttı! İki kez kurtardı...

İngiltere Premier Lig 19. hafta mücadelesinde Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.
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Molineux Stadium'da oynanan karşılaşmada Manchester City, Pep Guardiola döneminin en şok edici mağlubiyetlerinden birini yaşadı.
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Deplasmanda 12. dakikada Ederson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manchester City, 50. dakikada skoru 2-0 yaptı ancak sahadan galibiyetle ayrılamadı.
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55. dakikada Adama Traore ile skoru 2-1 yapan ev sahibi takım, 82'de Jimenez ile beraberliği yakaladı, ardından 89. dakikada yine Traore'nin başrolünde olduğu pozisyonda Doherty ile maçın skorunu tayin etti: 3-2.
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Geceye damga vuran an ise müsabakanın 25. dakikasında yaşandı.
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Manchester City 25. dakikada penaltı kazanırken, Raheem Sterling'in penaltısını Wolves kalecisi Rui Patricio çıkardı.
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Ancak VAR devreye girdi ve hakem Martin Atkinson penaltının tekrar edilmesi gerektiğini belirtti.
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İkinci penaltıda topun başına yine Raheem Sterling geçti ancak Portekizli eldiven yine gole izin vermedi.
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Ancak Patricio'nun çeldiği top golcü oyuncunun tam önüne düştü ve Sterling de rahat şekilde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
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Penaltı kullanılırken Wolverhamptonlı oyuncular kadar Manchester Cityli bir oyuncunun da ceza alanına erken girmesi dikkatlerden kaçmadı.
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Maçın tecrübeli hakemi Martin Atkinson'ın söz konusu penaltıyı tekrar ettirdiği ise henüz açıklanmadı.
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Alınan bu sonucun ardından Manchester City, bir maçı eksik Liverpool'un 14 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
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Nuna Espirito ve öğrencileri ise üst üste ikinci galibiyetlerini alarak 30 puanla 5. sıraya yerleştiler.
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Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Manchester City forması giyen oyuncuların büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.