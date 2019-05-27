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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: AP
27 Mayıs 2019 - 16:56,

Premier Lig'de tarihi satış!

İngiltere Premier Lig, tarihi bir dönemecini daha yaşıyor. Ligin en köklü kulübü de Dubaili iş adamına satıldı!

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İşte detaylar...

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Futboldaki ekonomik kriz, futboldaki rekabette paranın etkisini daha önemli hale getiriyor. Dünyanın önemli markalarını alan zengin iş adamları, bu anlamda takımların çehresini değiştirebiliyorlar.

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Manchester City ve PSG gibi kulüpler bunlara bir örnek. Yakın zaman önce köklü Türk kulüplerinin de yabancılara satışı iddia olarak gündeme gelmişti.

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On olarak İngiltere Premier Lig'in en köklü kulüplerinden birinin de satışı konusunda anlaşmaya varıldığı dile getirildi.

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The Sun'da yer alan habere göre Newcastle United, Dubaili iş adamı Şeyh Khaled bin Zayed Al Nehayan'a satıldı.

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Şeyh Khaled'in kulübü 350 milyon pounda satın aldığı ve imzaların atıldığı dile getirildi.

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Şeyh Khaled, Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour'un kuzeni. 62 yaşındaki iş adamı, takım üzerindeki planlarını yaptı bile...

8/10LIVERPOOLU ALAMADI

LIVERPOOL'U ALAMADI

Şeyh Khaled'in ilk hedefi, başka bir Premier Ligi devi Liverpool'u devralmaktı; fakat satış için 2 milyar pound isteyen Liverpool sahiplerinin arasında geçen görüşmeler olumlu neticelenmedi.

9/10LIVERPOOLU ALAMADI

LIVERPOOL'U ALAMADI

Kulübün yeni sahipleri, yola mevcut teknik direktör Rafael Benitez ile devam etmek istiyor.

10/10

Premier Lig'de Mancheter City sezonu şampiyon olarak tamamladı...

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