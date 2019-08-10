Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Premier Lig'de tarihi an! Korktuğu başına geldi...
İngiltere Premier Lig'in 2019-20 sezonu başlarken, Manchester City'nin West Ham'la karşılaştığı mücadelede tarihi bir an yaşandı.
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İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.
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İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde son iki sezonda şampiyonluğa ulaşan Manchester City, ligin ilk hafta karşılaşmasında Londra Stadı'nda West Ham United'ın konuğu oldu.
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Manchester City, 25. dakikada Gabriel Jesus, 51, 75 ve 90 1. dakikalarda Raheem Sterling, 86. dakikada da penaltıdan Sergio Agüero'nun golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrılarak lige 3 puanla başladı.
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Premier Lig'de tarihi an!
Manchester City'nin müsabakanın 53. dakikasında Jesus'la bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edildi.
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Sol çaprazdan topla buluşan Raheem Sterling, ortada boşta bekleyen Jesus'a çıkardı ve Brezilyalı golcü skoru 3-0 yaptı.
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Golün ardından maçın hakemi Mike Dean, VAR'a gitti ve gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
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Premier Lig'de VAR kararıyla iptal edilen ilk gol oldu.
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"VAR'a alışmaya çalışıyorum"
Karşılaşmanın ardından VAR'ın uygulanması hakkında konuşan Pep Guardiola, "VAR'a alışmaya çalışıyorum. Geçen sezon Tottenham ile oynadığımız maçın 95. dakikasında golü attık, 60 bin kişi dans etmeye başladı ama ofsayttan golümüz iptal edildi." dedi.
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West Ham maçında iptal edilen golde pası veren Sterling ise, "Tek dileğim, VAR ile birlikte artık hata yapılmasın. Ofsaytsa ofsayttır. Penaltıysa penaltıdır. Kural kuraldır, problem yok. VAR sonrası tek korkum hatalar yapılması." ifadelerini kullandı.