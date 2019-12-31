Premier Lig'de şoke eden fark! VAR olmasaydı Manchester City...
Premier Lig'de Liverpool fırtınası esiyor. 2019 geride kalırken, Liverpool 3 kupayla yılı bitirdi ve taraftarlarına unutulmaz bir sene yaşattı. Kırmızılar, 2019 takvim yılında alınabilecek 111 puanın 98’ini topladı.
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İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü. Liverpool, 2019’da oynadığı 37 maçta, 31 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Ligde ise 19 maça çıkan Liverpool, 18 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Liverpool'un rakibi Manchester City'de ise teknik direktör Pep Guardiola puan farkının kapanmasının imkansız olduğunu dile getirmişti. Liverpool ile Manchester City arasında 14 puan farkı bulunuyor.
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2019 - 2020 sezonuna fırtına gibi giren Liverpool, ligin ilk yarısını bir maç eksikle en yakın rakibinin 13 puan önünde tamamladı. Futbol dünyasına yeni giren ve oldukça tartışma yaratan VAR sistemi ise İngiltere'de de gündem konusu.
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Ada'da Tottenham’ın Leicester City’e karşı attığı golün VAR incelemesi sonrası ‘milimetre’ ile ofsayt olduğunun tespit edilmesi ve golün iptal edilmesi, Wolverhampton - Manchester City maçında Sterling'in penaltı vuruşunda VAR uygulanması çok konuşuldu.
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Sheffield United galibiyetinin ardından VAR hakkında eleştirilerini dile getirmişti. Deneyimli hoca VAR için, 'Daha önce birçok kez dile getirdim. VAR ile ilgili kocaman bir listem var. Her hafta büyük bir karmaşaya neden oluyor. Diğer maçlarda da karışıklık çıkardı. Umarım gelecek sezon daha iyi olur' ifadelerini kullanmıştı.
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Liverpool'un teknik direktörü Klopp ise Manchester United ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonunda hakeme tepki göstererek şunları söylemişti: 'Bence birçok insan Rashford'un golünden önce faul olduğunu düşünüyordur. Ben de bunun bir faul olduğuna eminim. Ancak Atkinson, oyunu devam ettirdi. Eğer VAR olmasaydı, Atkinson tereddüt etmeden düdüğünü çalardı. VAR, ofsayt ve elle oynamalar için mükemmel ancak bu pozisyonlar için yeterince iyi çalışmıyor.'
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Yaşanan tartışmalar sonrası Times Gazetesi 'Premier Lig'de VAR olmasa puan durumu nasıl olurdu?' sorusunu yanıtlayarak puan cetveli oluşturdu. VAR olmasaydı Liverpool'un ve rakiplerinin ligde puan durumu nasıl olacaktı? İşte o soruyu yanıtlayan puan durumu...
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Liverpool: 50 puan
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Manchester City: 44 puan
VAR olmasaydı Manchester City ile Liverpool arasındaki fark 14 değil 6 puan olacaktı.