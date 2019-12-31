Premier Lig'de şoke eden fark! VAR olmasaydı Manchester City...

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Sheffield United galibiyetinin ardından VAR hakkında eleştirilerini dile getirmişti. Deneyimli hoca VAR için, 'Daha önce birçok kez dile getirdim. VAR ile ilgili kocaman bir listem var. Her hafta büyük bir karmaşaya neden oluyor. Diğer maçlarda da karışıklık çıkardı. Umarım gelecek sezon daha iyi olur' ifadelerini kullanmıştı.