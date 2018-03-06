Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Premier Lig'de gol atan Türk futbolcular Cenk'ten 5 yıl önce...
Beşiktaş'tan rekor bonservis ücretiyle Everton'a transfer olan forvet oyuncusu Cenk Tosun, Burnley maçında Premier Lig kariyerindeki ilk golüne imza atmıştı. İşte Premier Lig'de gol atan Türk futbolcular...
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Beşiktaş'tan rekor bonservis ücretiyle Everton'a transfer olan forvet oyuncusu Cenk Tosun, Burnley maçında Premier Lig kariyerindeki ilk golüne imza atmıştı. İşte Premier Lig'de gol atan Türk futbolcular...
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Alpay Özalan
Bir dönem Aston Villa forması giyen deneyimli savunma oyuncusu 1 gol kaydetme başarısı göstermişti.
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Jem Paul Karacan
Premier Lig'de Reading,Bolton gibi takımların formasını giyen İngiliz asıllı Türk futbolcu Jem Paul Karacan Reading forması giyerken 1 gol atma başarısı göstermişti.
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Colin Kazım Richards
İngiltere Championship'te 9 gol atan Colin Kazım , Sheffield United forması giyerken Bolton ağlarını havalandırarak Premier Lig'de 1 gol atma başarısı gösterdi.
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Nuri Şahin
Dortmund'dan Real Madrid'e ordan a kiralık olarak Liverpool'a giden Nuri Şahin Premier Lig'de Liverpool forması ile 1 gol atma başarısı gösterdi.
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Emre Belözoğlu
Bir dönem Newcastle United forması giyen Emre Belözoğlu Premier Lig'de 5 gol atma başarısı gösterdi.
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Tugay Kerimoğlu
Uzun yıllar Blackburn Rovers forması giyen Tugay Kerimoğlu Premier Lig'de 10 gol atma başarısı gösterdi.8 sezon Blackburn Rovers'ta oynayan Tugay Kerimoğlu Premier Lig'de en çok forma giyen ikinci Türk oyuncu... Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra "ada" kariyerine Glasgow Rangers ile başlayan Kerimoğlu, Blackburn ekibinde 233 maça çıktı.
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Tuncay Şanlı
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Middlesbrough, Stoke City ve Bolton formaları giyen Tuncay Şanlı, middlesbrough formasıyla 15 Stoke City forması ile 5 gol atarak toplam 20 kez gol sevinci yaşadı.Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı, 3 sezon Middlesbrough, 2 sezon Stoke City, 1 sezon da Bolton Wanderers'ta olmak üzere 127 karşılaşmada sahaya çıkarak İngiliz ekiplerinde en çok forma giyen üçüncü isim ise Tuncay Şanlı oldu.
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Muzzy İzzet
Premier Lig'de Leicester City ve Birmingham formaları giyen Muzzy İzzet 34 gol atma başarısı göstererek en çok gol atan Türk futbolcu oldu.1992 yılında kurulan İngiltere Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcu Mustafa İzzet oldu. Chelsea ile sözleşme imzalamasına karşın hiç şans bulamayan ve 1996 yılında Leicester City'e gelen Mustafa İzzet, Leicester ekibi ve sonrasında Birmingham City'de 248 maçta oynayarak Premier Lig'de en fazla forma giyen Türk futbolcu olmayı başardı.