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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
05 Aralık 2019 - 07:41,

Premier Lig'de çılgın gece! Liverpool alev aldı, Mourinho sakatlandı!

Liverpool, evinde Everton'u ağırlarken, Jose Mourinho'nun Tottenham'ın başında eski takımı Manchester United karşısına çıkması geceyi daha özel kıldı.

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Premier Lig'de dün gece iki önemli karşılaşma oynandı.

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Anfield Road'da Everton'u konuk eden Liverpool, maçtan 5-2'lik üstünlükle ayrıldı. İlk yarısı 4-2 biten mücadelede ev sahibi ekip şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Liverpool 43 puanla liderliğini sürdürürken ikinci sıradaki Leicester City ile farkı 8 yaptı.

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Everton'da Cenk Tosun yedekler arasında yer aldı.

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Gecenin merakla beklenen maçı ise Old Trafford Stadı'nda oynandı. Jose Mourinho, yeniden stadın çimlerine bu kez Tottenham hocası olarak ayak bastı

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Kırmızı Şeytanlar henüz 6. dakikada Rashford ile 1-0 öne geçti. 39'da Dele Alli skora dengeyi getirirken 49'da bir kez daha sahne alan Rashford maçın skorunu 2-1 olarak tayin etti.

7TALİHSİZ KAZA MOURİNHO SAKATLANDI

TALİHSİZ KAZA! MOURİNHO SAKATLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında Jose Mourinho talihsiz bir an yaşadı.

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James ile Winks'in saha kenarında yaşadığı ikili mücadele sonrası zor anlar yaşadı.

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Rakibine çalım atmak isteyen James taç çizgisinin dışında kalırken Winks'in kayarak müdahalesinin ardından Portekizli adam darbe aldı.

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Mourinho sakatlık yaşarken acı içindeki yüz ifadesi ekrana yansıdı.

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İşte o anlar...

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