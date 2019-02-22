Portekizliler yazdı! Tünelde olay...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Benfica ile golsüz berabere kalıp elenirken, maçın ardından yaşananlar gün yüzüne çıktı.
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İşte detaylar...
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Maçtan sonra hakemlere tepkili olan Galatasaray Teknik Direktörü, Fatih Terim'in tünelde hakemleri beklediği ve tepkisini yüksek sesle dile getirdiği ifade edildi.
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Portekiz Gazetesi Abola'daki habere göre, Terim'in özellikle maçın dördüncü hakemi Radu Ghinguleac'ı hedef aldığı söyleniyor.
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Fatih Terim'in yüksek sesle dile getirdiği tepkilerin, UEFA Avrupa Ligi yayıncıları tarafından duyulduğu ifade edilirken, olayların kontrolden çıkmasından sonra hakemlerin odalarına polis eşliğinde gidebildiği vurgulandı.
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"GÜNAHI UEFA'NIN BOYNUNA"
Maçtan sonra yaptığı konuşmada hakemleri ve UEFA'yı eleştiren deneyimli teknik adam şu sözleri sarf etmişti:
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İlk maçta olmayan penaltı. İkinci maçtaki olmayan ofsayt nedeniyle, iptal edilen golün günahları, UEFA'nın boynuna. VAR kullanılsaydı, bugün turu geçen taraf olur muyduk bilinmez ama en azından hakkımız yenmemiş olurdu. Değişimi ve gelişimi bol bir takımız.
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Ait ve alışık olduğumuz Avrupa'ya daha güçlü, daha inançlı, daha istekli döneceğimize inanıyorum. Galatasaraylıların hiçbir şüphesi olmasın. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu kabul etmek lazım, kendilerine de başarılar diliyorum. Çok iyi bir takım.
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Bu turnuvayı kazanabilecek bir takım. Ama dediğim gibi, durup dururken, 0-0'ken olmayan bir penaltı. İlk maçtaki şeyler ikinci maçta da devam etti. Dediğim gibi olur muydu, olmaz mıydı bilmiyorum ama sonuç itibarıyla onlar yoluna devam ediyor, biz ligimize ve kupamıza döneceğiz."
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Terim maçın ardından basın toplantısında bu açıklamayı yapmıştı... (VİDEO)