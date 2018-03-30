Portekizli yıldız Galatasaray'a! El sıkıştılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yeni sezonda kadroya çok kaliteli bir 8 numara almak isteyen sarı kırmızılılar yıldız futbolcuyla anlaştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fatih Terim yönetiminde yeni sezonun planlamasına start veren Galatasaray'ın hedefindeki isimler bir bir ortaya çıkıyor... Öncelikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerle temasa geçen sarı kırmızılıların son gözdesiyle el sıkışıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'ın peşinde olduğu isim Joao Moutinho. 3 sezondur Monaco formasını giyen ve kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle görüşen Galatasaraylı yetkililer, böylece transferde ilk adımı atmış oldu. Badou Ndiaye'nin gidişi sonrası yeni sezonda çok kaliteli bir 8 numara transferi isteyen Fatih Terim'in Moutinho'yu çok beğendiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Moutinho'nun yeni sezonda Monaco kadrosunda olmasına zor gözüyle bakılıyor. Oyuncu kiralık tekliflerin değerlendirecek. Yıldız futbolcu Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra kesin kararını verecek. Ancak, Portekizli yıldız isim Galatasaray'a bir hayli sıcak ve prensipte de anlaşma sağlandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tam bir istikrar abidesi olan Moutinho profesyonel kariyerinde Sporting Lizbon, Porto ve Monaco formalarını giydi. Orta alanda beyin görevi gören yıldız futbolcu yaptığı asistlerle takıma büyük katkı veriyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezon sonunda Monaco ile sözleşmesi sona erecek olan Joao Moutinho'nun ismi bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyor... Portekizli yıldız bunun dışında İtalya ve İspanya'dan da birçok kulüple flört halinde. Moutinho'nun tüm bu gelişmelere karşın Galatasaray'a yakın olduğu konuşuluyor. (Takvim)