Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Portekizli için olay sözler! "Quaresma topun başına niye geliyor ki..."
Beşiktaş-Karabükspor maçı sonrası siyah beyazlıların 5-0'lık galibiyetinden çok Quaresma ve Negredo konuşuldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Metin Tekin ve Tümer Metin, beIN SPORTS'da yayınlanan beIN FİNAL programında flaş açıklamalarda bulunurken, ikilinin hedefinde bu iki oyuncu vardı... Programın moderatörü Güntekin Onay da Beşiktaş için çarpıcı sözler sarfetti... İşte, o konuşmalar, dikkat çeken ifadeler ve olay yorumlar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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METİN TEKİN - Karabükspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba çok güzel bir oyun sergiledi. Kalesinde 5 tane gol görse de bunu diyebiliyorum. Negredo üzülmüyorsa; forvetim demesim. Santrfora tek soru, 'Kaç gol attınız?' olur. Benim Bulgaristan'a transfer olacaktım. Kaç gol attığımı sormuşlar. O sezon da 1 gol atmıştım, transferim gerçekleşmedi. Quaresma'da golcü özelliği yok.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Rahmetli hocam anlatmıştı bu konuşmayı. Santrfor için ilk sorulacak soru kaç gol attığıdır. 'İyi koştu, iyi mücadele etti' filan değil." Quaresma'nın frikik golü çok az. Geçen sezon Dinamo Kiev'e atmıştı. Onun dışında da pek yok. Oğuzhan bugün Negredo'ya asist yapmış fakat Negredo yine gole çeviremedi. Negredo bugün formayı Vagner Love'a devretti. Negredo'nun kafasını rahatlatması lazım. Beşiktaş'ın önünde çok maç var. Şans gelecektir. Medel her maç aynı ciddeyetle oynuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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TÜMER METİN - Bence de Çağlar Şahin iyiydi. Maçın kazananı Beşiktaş ve Vagner Love, kaybedeni Negredo. Beşiktaş'ta oynarken deplasmanda Göztepe'yi 6-0 mağlup ettik, takımın santrforu İlhan Mansız gol atamamıştı. İlhan çok üzgündü bence Negredo da üzülüyordur. Talisca bugün çok etkiliydi. Ceza sahasına girmesi de çok önemli.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Quaresma kariyerinde kaç frikik golü atmış? Frikik başka bir meziyettir. Talisca susuyor. Quaresma'nın büyüklük gösterip frikikleri Talisca'ya bırakması lazım. Negredo'da güven yok. Şu andaki psikolojisi bunu özetliyor. Hüseyin Kalpar, Vagner Love yüzünden Alanyaspor'dan ayrıldı, 9-10 hafta gol atmadı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Programın moderatörü Güntekin Onay ise Medel ve Talisca'ya ayrı bir parantez açtı. Onay, "Talisca Bursaspor maçında çok kötüydü. Karabükspor önünde ise Talisca yıldızdı fakat Medel'i de es geçmeyelim" dedi. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bayern Münih'ten 9'da 9! Bundesliga lideri Bayern, sahasında Schalke 04'ü 2-1 ile geçti. Son şampiyon bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 9 maçını da kazandı. İzlemek için videoya tıklayınız...