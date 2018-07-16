Polis kıyafeti giydiği için 15 gün hapiste yatacak

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya Kupası'nın kime gideceğinin belirlendiği Fransa-Hırvatistan maçının oynandığı Lujniki stadyumunda dört kişinin, polis üniformasına benzeyen giysiler içinde sahaya girip oyunun bir dakikadan daha az bir süre kesintiye uğramasına yol açan eylemini, Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile Pussy Riot üstlendi.
Foto: Reuters
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Üçü kadın, biri erkek olan dört kişi sahaya girmeleri ardından hemen güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Foto: Reuters
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Pussy Riot, 2012'de başkent Moskova'nın merkezinde yer alan Kurtarıcı İsa Katedrali'nde Rus hükümetini protesto etmek için yaptıklarını söyledikleri bir eylem sayesinde ün kazanmıştı. Protestonun ardından grubun üyeleri ‘kamu düzenini bozma ve inananların duygularını incitme' suçlamalarıyla hapse mahkum edilmişti. Grubun üyeleri, bundan bir yıl sonraysa Rusya'da çıkarılan genel af ile serbest kalmışlardı. Eylemciler siyasi mahkumlara özgürlük istiyor ve yasa dışı tutuklamaların son bulması için eylem yapıyor.
Foto: Reuters
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"Barışçıl polislerin olduğu bir dünya"
Pussy Riot üyeleri, eylemleri sonrası yaptığı açıklamada "Dünya Kupaları Rusya'nın güzel geleceğinde barışçıl polislerin olabileceği ihtimalini hatırlattı" ifadelerini kullandı ve resmi Facebook sayfalarından yayınladıkları bir videoda taleplerini şöyle sıraladı:1. Tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması.
2. İnsanların sosyal medyadaki 'beğenileri' nedeniyle hapse atılmaması.
3. Protesto gösterilerindeki yasa dışı tutuklamaların durdurulması.
4. Ülkedeki politik rekabet alanının oluşturulması.
5. Kriminal davaların fabrikasyonlaştırılmaması ve insanların sebepsiz yere hapiste tutulmaması.
6. Dünyevi polis memurlarının, kutsal polis memurlarına çevrilmesi.
Foto: Reuters
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Sahaya girip Mbappe'ye doğru koşan Rus aktivist Veronika Nikulshina ise 15 gün hapishanede kalacak. Aynı zamanda mankenlik de yapan eylemciye 3 yıl spor müsabakarına giriş yasağı verildiği ifade edildi.
Foto: Reuters
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Nikulshina ve arkadaşları nezarette böyle görüntülendi...