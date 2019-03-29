Pique'den ahlaksız tepki!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPique'den ahlaksız tepki!
GeriFutbol Pique'den ahlaksız tepki!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Foto: DepoPhotos, AP, Kaynak: Fanatik
29 Mart 2019 - 16:24,

Pique'den ahlaksız tepki!

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin İspanya'da katıldığı bir televizyon programında ezeli rakipleri Real Madrid'e yaptığı gönderme ülkeyi ayağa kaldırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/7

Dünyaca ünlü pop müzik yıldızı Shakira'nın eşi olan 32 yaşındaki savunmacı, söz konusu skandala Movistar+ kanalında yayınlanan La Resistencia programında imza attı.

2/7

Programda sunucunun kendisine yönelttiği "Geçtiğimiz ay kaç kez seks yaptın?" sorusuna "Santiago Bernabeu'dakiler de sayılıyor mu?" şeklinde yanıt veren Pique, bu ahlaksız cevabıyla büyük tepki topladı.

3/7

Hatırlanacağı üzere Barcelona, 4 gün içinde deplasmanda 2 kez mağlup ettiği Real Madrid'i hem Kral Kupası'ndan elemiş hem de şampiyonluk yarışının dışına itmişti.

4/7

Öte yandan Pique'nin "Espanyol'ün bu yılki bütçesinden daha çok param var." ve "Messi, hayatımda tanıdığım en büyük trollerden biri." şeklindeki sözleri de çok konuşuldu.

5/7

Eski takım arkadaşlarından Zlatan Ibrahimovic'in dünyada parayı en çok seven insan olduğunu da belirten Pique, "Bize bir gün paranın en önemli şey olmadığını söyledi. Biz cevap vermeyince de 'Çok paraya sahip olmak en önemli şey.' dedi." ifadelerini kullandı.

6/7

Adem Büyük'ten antrenmanda müthiş gol!

Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, antrenman sonunda harika bir gole imza attı!

7/7

İddaa’da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Pique'den ahlaksız tepki!

BBC'ye göre EURO 2020 vizesi alacak 20 ülke

Görenler şaştı kaldı! Ünlü futbolcu...

Film bitti! Caner Erkin...