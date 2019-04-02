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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
02 Nisan 2019 - 09:48,

Pickford barda kavgaya karıştı

İngiltere Milli Takımı kalecisi Jordan Pickford, bir barda kavgaya karıştı.

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İngiltere'nin Dünya Kupası kahramanı, Sunderland'de istenmeyen bir olaya karıştı...

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Sunderland'de aşırı alkolün etkisiyle barda kavgaya karışan Everton'un file bekçisini olay yerinde cep telefonu ile kayda aldılar.

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Videoda 25 yaşındaki file bekçisinin, karşısındaki kişiye iki yumruk salladığı görülüyor.

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Olay yerine polis gelmeden üç arkadaşı 30 milyon sterlinlik kaleciyi olay yerinden uzaklaştırdı. İngiliz kalecinin nefsi müdafa yapıp yapmadığı belli değil.

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Polis kimseyi gözaltına almasa da olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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Bir görgü tanığı olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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Erkenden River Bar'a geldi. Çok önemli bir mesele varmış gibi etrafta geziyordu; ara sıra kapı önündeki Lamborghini'sini alıp çevrede giziyordu.

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"Sonradan Sunderland'e gittikleri yerde kavga çıktı. Sunderland'e dönmüştü ve maçı izliyordu. Bütün gün dışarıdaydı."

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Etfafında en az 10 tane arkadaşı vardı. Onlardan biri onu çekerek taksi ile evine gönderdi.

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Dünya Kupası'nda iyi bir görüntü sergileyen İngiltere'nin kahramanı olan Pickford, kurtardığı toplarla sükse yapmıştı...

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Pickford'un takımı Everton, Premier Lig'de geride kalan haftada deplasmanda West Ham'ı 2-0 mağlup etti...

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