Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Resmen ceza yağdı! Rekor, Arda Turan, Fatih Terim...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Arda Turan'a rekor bir ceza vermişti...
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İşte PFDK'nın daha önce verdiği tarihi cezalar...
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2 MAÇ CEZA: FELIPE MELO
PFDK, küfürlü bir tweeti retweet ettiği için Galatasaray'ın futbolcusu Felipe Melo'ya iki maç men cezası verdi. Rakip takım başkanına yönelik hakareti nedeniyle 2 maç ceza alan Melo'ya verilen bu ceza, Türkiye futbol tarihinde bir ilk olmuştu.
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3 MAÇ CEZA - KADER KEITA
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Roberto Carlos'a yumruk atan Abdul Kader Keita 3 maç ceza aldı.
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3 MAÇ CEZA - SEMİH ŞENTÜRK
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde çıkan kavga içerisinde yer alan Arda Turan'a PFDK 3 maç ceza verdi.
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3 MAÇ CEZA - ARDA TURAN
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde çıkan kavga içerisinde yer alan Arda Turan'a PFDK 3 maç ceza verdi.
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3 MAÇ CEZA - VOLKAN DEMİREL
25 Ağustos 2014 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinde yaşananlar nedeniyle PFDK, Volkan Demirel'e rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men cezası verdi.
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3 MAÇ CEZA - SOFIANE FEGHOULI
2017/2018 sezonunda Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta Sofiane Feghouli'ye 'kural dışı hareket' nedeniyle PFDK 3 maç men cezası verdi.
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3 MAÇ CEZA - AILTON
2005/2006 sezonunda rakibine yönelik eylemi nedeniyle Beşiktaş forması giyen Ailton'a PFDK, 3 maç men cezası verdi.
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3 MAÇ CEZA - VAN PERSIE
2016/2017 sezonunda Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada rakip takım taraftarına yönelik hakareti nedeniyle PFDK, Van Persie'ye 3 maç men cezası verdi.
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3 MAÇ CEZA - LAWAL
2014/2015 sezonunda Eskişehirspor forması giyen Lawal, Çaykur Rizespor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men cezası aldı.
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3 MAÇ CEZA - MUSTAFA YUMLU
2013/2014 sezonunda Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı maçta rakibine yönelik yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mustafa Yumlu'ya 3 maç men cezası verildi.
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3 MAÇ CEZA - AURELIEN CHEDJOU
2016/2017 sezonunda Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı kupa maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Aurelien Chedjou'ya 3 maç men cezası verildi.
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3 MAÇ CEZA: TZAVELLAS
Aytemiz Alanyaspor'un defans futbolcusu Tzavellas, Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın ardından PFDK tarafından 3 maç men cezası aldı.
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3 MAÇ CEZA: EMRE GÜRAL
PFDK, Eskişehirspor'un futbolcusu Emre Güral'a gördüğü kırmızı kartın ardından şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men etti.
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3 MAÇ CEZA: HUGO RODALLEGA
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorumspor maçında kırmızı kart gören Hugo Rodallega, PFDK tarafından rakibine yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç ceza almıştı.
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3 MAÇ CEZA: MAICON
Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Maicon, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç ceza aldı.
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3 MAÇ CEZA: ERKAN ZENGİN
PFDK, Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Eskişehirspor'un futbolcusu Erkan Zengin'e rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç ceza verdi.
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3 MAÇ CEZA: OLCAY ŞAHAN
Trabzonspor - Galatasaray maçında Olcay Şahan, PFDK tarafından Sofiane Feghouli'ye yaptığı şiddetli hareket nedeniyle 3 maç ceza aldı.
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3 MAÇ MEN: GARRY RODRIGUES
Derbideki yaşanan olaylar içinde yer alan Garry Rodrigues ise diğer isimlere göre daha az ceza aldı. Rodrigues, derbinin ardından 3 maçtan men cezası aldı. (2018/2019 11. hafta)
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4 MAÇ CEZA - TURGUT DOĞAN ŞAHİN
Turgut Doğan Şahin, Kasımpaşa'da oynadığı dönemde Konyaspor kupa maçında rakip takımın taraftarlarına ve görevlisine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 maç men cezası aldı.
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4 MAÇ CEZA - ANDRE SANTOS
Bolusporlu Andre Santos, Süper Lig için karşılaştıkları Göztepe maçının son dakikalarına doğru çileden çıktı, rakip futbolcuya tekme ve yumruk attı. Santos 4 maç ceza aldı.
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4 MAÇ CEZA - PIERRE WEBO
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Başakşehir maçında kırmızı kart gören Pierre Webo, hakeme yönelik sportmenliğe ayrkırı hareketi nedeniyle 4 maç ceza aldı.
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4 MAÇ CEZA - CANER ERKİN
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Başakşehir maçında kırmızı kart gören Caner, hakeme yönelik sportmenliğe ayrkırı hareketi nedeniyle 4 maç ceza aldı.
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4 MAÇ CEZA - SABRİ SARIOĞLU
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Volkan Demirel ile kavag eden Sabri Sarıoğlu 4 maç ceza aldı.
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4 MAÇ CEZA - DUSKO TOSIC
2016/2017 sezonunda Fenerbahçe maçında Van Persie'ye yaptığı müdahalesinin ardından Dusko Tosic'e PFDK, rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 maç men cezası verdi.
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4 MAÇ CEZA - FELIPE MELO
Galatsaraylı Felipe Melo, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'a tükürdüğü gerkçesiyle 4 maç ceza aldı.
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5 MAÇ CEZA: HAMZA HAMZAOĞLU
13.01.2017 tarihinde Bursaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta, müsabaka hakemi yönelik sözleri nedeniyle Hamza Hamzaoğlu, PFDK tarafından 5 maçlık men cezası ile cezalandırıldı.
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5 MAÇ CEZA - MIGUEL LOPES
Akhisarsporlu Miguel Lopes, Galatasaray maçında oyundan atıldıktan sonra hakem Ümit Öztürk'ün üzerine yürüdü ve bu hareketi nedeniyle 3 maç ceza aldı.
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5 MAÇ CEZA - OKAN BURUK
Akhisarspor'un Galatasaray ile oynadığı maçta ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareket ve açıklamaları nedeniyle Okan Buruk'a 5 maç men cezası verildi.
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5 MAÇ CEZA - DIEGO LUGANO
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde çıkan kavga içerisinde yer alan Diego Lugano'ya PFDK 5 maç ceza verdi.
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5 MAÇ CEZA: VOLKAN DEMİREL
2013 yılında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle PFDK'dan Volkan Demirel'e 5 maç ceza verildi.
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5 MAÇ MEN CEZASI: QUARESMA
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta oyuna sonradan giren Quaresma, rakip futbolcu Josef'e yaptığı hareketten dolayı 5 maç men cezası aldı.
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5 MAÇ CEZA: BILICA
2013 yılında Elazığspor - Trabzonspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından rakip futbolcu Olcan Adın'a saldıran Bilica'ya PFDK tarafından 5 maç ceza verildi.
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5 MAÇ MEN: BADOU NDIAYE
Galatasaray'da bir diğer ağır cezayı ise Badou Ndiaye aldı. PFDK, Badou Ndiaye'ye 5 maçtan men cezası verdi. (2018/2019 11. hafta)
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6 MAÇ CEZA: CANER ERKİN
Süper Lig'de 9. haftada oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde maçın hakemi Mete Kalkavan'a küfür eden Caner Erkin'e PFDK tarafından 6 maç men cezası verildi.
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6 MAÇ MEN: ROBERTO SOLDADO
Olaylı derbi nedeniyle Roberto Soldado da ağır bir ceza aldı. PFDK İspanyol golcü oyuncuya 6 maçtan men cezası verdi. (2018/2019 11. hafta)
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6 MAÇ MEN: RYAN DONK
Galatasaraylı futbolcular arasındaki en ağır ceza ise Ryan Donk'a verildi. Maçın ardından yaşanan kavgada yer alan Donk'a 6 maçtan men cezası verildi. (2018/2019 11. hafta)
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7 MAÇ CEZA: YUSUF ŞİMŞEK
PFDK, 2015 yılında tedbirli olduğu halde Kasımpaşa - Antalyaspor maçında soyunma odası koridoruna giren Antalyaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'e 7 maç men cezası verdi.
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7 MAÇ CEZA: ÜMİT ÖZAT
2015 yılında Elazığspor'u çalıştıran Ümit Özat, Antalyaspor maçının ardından rakip tribünlere yaptığı hareket nedeniyle 7 maç ceza aldı.
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7 MAÇ MEN: FATİH TERİM
2018/19 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ardından PFDK en ağır cezalardan birini Fatih Terim'e verdi. Tecrübeli teknik adam 7 maçtan men cezası aldı. (2018/2019 11. hafta)
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8 MAÇ MEN: JAILSON
2018/19 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ardından, sarı-lacivertli ekipte en ağır cezayı Jailson aldı. Brezilyalı oyuncu yaşadığı kavga ve sonrasındaki olaylar nedeniyle 8 maçtan men cezası aldı. (2018/2019 11. hafta)
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8 MAÇ MEN: HASAN ŞAŞ
Derbinin ardından Galatasaray cephesinde en ağır cezayı alan isim ise Hasan Şaş oldu. PFDK, Hasan Şaş'a 8 maçtan men cezası verdi. (2018/2019 11. hafta)
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9 MAÇ CEZA: FATİH TERİM
PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e (Galatasaray-Mersin İdmanyurdu) 2'si geçen seneki ertelenen cezasından olmak üzere toplam 9 maç ceza verdi.
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10 MAÇ CEZA - FATİH TERİM
Fenerbahçe maçında hakem Fırat Aydınus'a ve maç sonunda TFF'ye yönelik sözleri nedeniyle 7 maç ceza alan Fatih Terim, sonrasında Schalke maçı öncesinde ve sonrasındaki açıklamaları sebebiyle 3 maç ceza daha aldı ve toplamda 10 maçtan men edildi.
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11 MAÇ CEZA - RAUL MEIRELES
2012/2013 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada Meireles'e ihraç sonrası müsabaka hakemine tükürmesinden dolayı ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 11 maç men cezası verildi. Tahkim Kurulu daha sonra Meireles'in cezasını 4 maça indirmişti.
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11 MAÇ CEZA: ENGİN BAYTAR
PFDK, TFF Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'a fiziki müdahalede bulunan Galatasaraylı Engin Baytar'a 11 maç ceza verdi.
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14 MAÇ CEZA; ŞEHMUS ÖZER
Göztepe-Karşıyaka derbisinde müsabakanın hakemi Hüseyin Sabancı'ya yönelik fiili saldırıda bulunan Şehmus Özer'e PFDK tarafından 14 maç men cezası verildi.
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16 MAÇ CEZA: ÖNDER ÇENGEL
PFDK, 2014 yılında 2.Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Kızılcahamamspor maçında Eyüpsporlu Önder Çengel'e, hakeme saldırması nedeniyle 16 maç ceza verdi.
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16 MAÇ CEZA: ARDA TURAN
Arda'ya, hakeme saldırıdan 10 maç, yardımcı hakeme hakaretinden 3 maç ve orta hakeme tehdidinden de 3 maç olmak üzere toplam 16 maç ceza verildi.
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7 AY MEN CEZASI: PASCAL NOUMA
2003 yılında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta elini şortuna sokan Pasal Nouma, PFDK tarafından "spor ahlakına ve centilmenliğe ağır biçimde aykırı davranmak" suçundan 7 ay men cezasına çarptırıldı.