PFDK kararları sonrası ilk yorum: "Ucuz kurtardı"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'de 11. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası düzenlenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) toplantısı sonunda kararlar açıklandı. Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, kararları sıcağı sıcağına yorumladı. İşte Bayındır'dan çarpıcı tespitler...
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Maddelerde alt sınırlar var. Alt sınırlar gözetilmiş. Sanıyorum tahrik unsuru, atmosfer de dikkate alınarak bu cezalar verilmiş. Açıkçası bazı isimlerle ilgili daha yüksek de olabilirdi. Kamu vicdanıyla ilgili olarak söylüyorum.
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Ama tercihler bu yönde. Şu bir gerçek; Fatih Terim'in cezasının bu rakama ulaşması birden fazla açıklamasıyla ilgili.
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Biliyorsunuz önceki gün de Schalke maçından sonra bir açıklama yapmıştı. Orada belki alt sınırdan yukarı çıkılmıştır. Ama diğer cezaların hepsi beklenene yakın, biraz altında cezalar.
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Bu cezalar her iki takıma kadro kurmasında ya da Galatasaray’ın idari biçimini ciddi şekilde etkileyecektir. Bir de tahkim kurulu aşaması var. Tahkim kurulu onaylayabilir de, düşürebilir de...
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Ama onadığını düşünürsek iki kulüp için de 3 maç alan da dahil olmak üzere, Galatasaray kadro kurmak anlamında ciddi sorun yaşayacaklar.
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Belhanda hemen sarı kart gördüğü için hemen aynı suç için ceza vermesi mümkün olmadığı için çok ucuz kurtardı. Donk ve Rodruiges’e verilen cezalar görüntüler üzerinden ortaya çıktı. Galatasaray’ın çalışanları da sevk edilmişlerdi. Onlar da kuralları ihlal ettikleri için sevk edilmişlerdi.
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Yazarımız Kenan Başaran'ın yorumu da şu şekilde oldu: "PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, kamuoyunda oluşan 'ağır ceza' beklentilerine cevap verdi. Evet bunlar ağır ceza sayılabilir. Derbideki puan kaybından daha ağır bir fatura çıktı Galatasaray’a. Fatih Terim, Hasan Şaş ve Jailson'a üst üst sınıra yakın ceza verildi. Burada oyuncular bazında bakılırsa Jailson sahadaki olayların başlatıcısı olarak görülüyor. Çünkü en yüksek ceza ona verilmiş. Bu cezalara itirazlar olacak ve nihai kararı Tahkim Kurulu verecek. Bu cezalarla zaten kadro sıkıntısı yaşayan Galatasaray daha da zor duruma düşecek. Tahkim bu cezaları 5 maçın altına indirmezse şayet Galatasaray Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına Terim'siz çıkacak. Aynı zamanda Ndiaye ve Donk da forma giyemeyecek. Burada bir nokta daha var: Fatih Terim, Schalke maçından sonraki açıklamaları nedeniyle de PDFK'ye sevk edildi. Sanırım onun kararı ayrıca verilecek. Bugün açıklanan kararda buna dair bir emare yok zira.Bu cezalar kupada da çekileceği için hazar azalabilir."
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Muhabirimiz Ahmet Ercanlar konu ile ilgili, Burada Fenerbahçe'nin beklediği cezalardı. Zaten iki oyuncunun yaptıkları da hoş değil. Fenerbahçe resmi sitesinden de bunu açıklamıştı. Burada tek sıkıntı olayları başlatan iki oyuncudan Soldado 6 maç alırken, Belhanda ceza almadı. Bunun da nedeni Fırat Aydınus, Belhanda'ya sarı kart verdi orada. Fenerbahçe cephesinde sıkıntı yarattı bu durum. Bunun dışında herhangi bir şaşkınlık yok Fenerbahçe'de." yorumunda bulundu.
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"HASAN ŞAŞ'A 10 MAÇ VERİRDİM"
Serdar Ali Çelikler, verilen cezaların düşeceğini sanmadığını belirtti ve şunları söyledi:
"Demek ki bundan sonra bu tip meseleler ve olaylarla ilgili nirengi noktamız bu kadar ağır cezalar olacak. Dün Bakan Beyin açıklaması ve bu kadar büyük bir toplam bir yükün oluşması, topyekün mücadeleyi gösterir. Cezalar, Federasyon'la birlikte tüm futbol camiasının topyekün iradesini gösterir. Cezaların düşeceğini de sanmıyorum. Fatih Terim'in cezasına şaşırdım, zannediyorum iki açıklamayı birleştirmişler. Jailson'un aldığı ceza normal. Donk ve Rodrigues'i anlamamıştım. Ama demek ki bizim görmediğimiz görüntülerde 6 maç ceza alacak bir takım olaylar olmuş. Ben olsam Hasan Şaş'a 10 maç verirdim"