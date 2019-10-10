Petr Cech, buz hokeyi kalecisi oldu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Futbolculuk kariyerini sonlandıran dünyaca ünlü kaleci Petr Cech, buz hokeyi takımına transfer oldu.
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Yeşil sahalardan geçen sezon emekliye ayrılan Çekyalı kaleci Petr Cech, kariyerini buz hokeyinde sürdürecek.
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Petr Cehc, artık İngiltere'de buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix'in kalesini koruyacak.
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Yarı profesyonel 4. lig kategorisinde mücadele eden Guildford Phoenix Kulübünden yapılan açıklamada, Petr Cech ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. 37 yaşındaki Cech, buz hokeyinde de kaleci olarak görev yapacak ve 33 numaralı formayı giyecek.
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Buz hokeyine geçmesinin ardından duygularını dile getiren Cech, şu sözleri kullandı;
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''Bu sezon Phoenix formasıyla maç deneyimi kazanmak benim için büyük bir fırsat. Bu genç takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. 20 yıllık profesyonel futbol kariyerimin ardından, çocukken izlemeyi ve oynamayı çok sevdiğim bu oyunun içinde bulunmak benim için harika bir deneyim olacak.''
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2004-2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield elde etmişti.
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Petr Cech, buz hokeyi takımına geçmesinin ardından Chelsea'deki yaptığı yöneticilik görevine ise devam ettiğini açıkladı.
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Çekyalı kaleci, ''Bazı insanlar iş değiştirdiğimi düşünmüş. Hayır değiştirmedim. Chelsea'deki yöneticilik görevimi sürdürüyorum. Bu görevim çocukken çok sevdiğim bu sporu yapmama engel olmuyor. Profesyonel futbolcuyken buz hokeyi kaleciliği yapamıyordum. Ama artık yapabiliyorum!'' sözlerini kullandı.
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Petr Cech, ayrıca yıllardır buz hokeyinde oynamak istediğini dile getirmişti. Cech'in ülkesi Çekya'da buz hokeyi oldukça yaygın bir spor. Cech, geçen sezonun ardından Arsenal'den ayrılmış ve futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Chelsea'de yöneticilik görevine başlamıştı.
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Petr Cech'in Premier Lig'de yaptığı en güzel 5 kurtarışı izliyoruz...