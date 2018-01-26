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Pes artık Türk Messi! Yok böyle rakam...
Spor Arena
Pes artık Türk Messi! Yok böyle rakam...
Süper Lig
'de boy gösteren futbolcuların bazıları son dönemde bulunmaz hint kumaşı haline geldi.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
1 / 20
İşte son bir yılda gösterdiği performansla değerine değer katan futbolcular:
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
2 / 20
GIULIANO
Takımı: Fenerbahçe
Değer artışı: %12
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
3 / 20
TOLGA CİĞERCİ
Takımı: Galatasaray
Değer artışı: %25
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
4 / 20
OKAY YOKUŞLU
Takımı: Trabzonspor
Değer artışı: %20
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
5 / 20
TREZEGUET
Takımı: Kasımpaşa
Değer artışı: %33
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
6 / 20
NEJC SKUBIC
Takımı: Atiker Konyaspor
Değer artışı: %33
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
7 / 20
KHALID BOUTAIB
Takımı: Yeni Malatyaspor
Değer artışı: %50
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
8 / 20
CRISTIAN TANASE
Takımı: Kardemir Karabükspor
Değer artışı: %60
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
9 / 20
BADOU N'DIAYE
Takımı: Galatasaray
Değer artışı: %64
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
10 / 20
AHMET OĞUZ
Takımı: Gençlerbirliği
Değer artışı: %60
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
11 / 20
HARUN TEKİN
Takımı: Bursaspor
Değer artışı: %60
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
12 / 20
TALISCA
Takımı: Beşiktaş
Değer artışı: %73
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
13 / 20
TOLGAY ARSLAN
Takımı: Beşiktaş
Değer artışı: %100
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
14 / 20
DENİZ TÜRÜÇ
Takımı: Kayserispor
Değer artışı: %133
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
15 / 20
EMRE AKBABA
Takımı: Aytemiz Alanyaspor
Değer artışı: %150
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
16 / 20
SERDAR GÜRLER
Takımı: Osmanlıspor
Değer artışı: %150
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
17 / 20
AMIR HADZIAHMETOVIZ
Takımı: Atiker Konyaspor
Değer artışı: %150
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
18 / 20
YUSUF YAZICI
Takımı: Trabzonspor
Değer artışı: %212
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
19 / 20
SAMUEL EDOUK
Takımı: Kasımpaşa
Değer artışı: %316
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
26.01.2018 - 10:44
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 10:44
20 / 20
ABDÜLKADİR ÖMÜRTakımı: TrabzonsporDeğer artışı: %366
futbol
Messi
değer
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