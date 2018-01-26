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Spor Arena

Pes artık Türk Messi! Yok böyle rakam...

Süper Lig'de boy gösteren futbolcuların bazıları son dönemde bulunmaz hint kumaşı haline geldi.

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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İşte son bir yılda gösterdiği performansla değerine değer katan futbolcular:

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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GIULIANO

Takımı: Fenerbahçe

Değer artışı: %12

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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TOLGA CİĞERCİ

Takımı: Galatasaray

Değer artışı: %25

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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OKAY YOKUŞLU

Takımı: Trabzonspor

Değer artışı: %20

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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TREZEGUET

Takımı: Kasımpaşa

Değer artışı: %33

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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NEJC SKUBIC

Takımı: Atiker Konyaspor

Değer artışı: %33

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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KHALID BOUTAIB

Takımı: Yeni Malatyaspor

Değer artışı: %50

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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CRISTIAN TANASE

Takımı: Kardemir Karabükspor

Değer artışı: %60

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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BADOU N'DIAYE

Takımı: Galatasaray

Değer artışı: %64

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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AHMET OĞUZ

Takımı: Gençlerbirliği

Değer artışı: %60

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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HARUN TEKİN

Takımı: Bursaspor

Değer artışı: %60

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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TALISCA

Takımı: Beşiktaş

Değer artışı: %73

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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TOLGAY ARSLAN

Takımı: Beşiktaş

Değer artışı: %100

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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DENİZ TÜRÜÇ

Takımı: Kayserispor

Değer artışı: %133

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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EMRE AKBABA

Takımı: Aytemiz Alanyaspor

Değer artışı: %150

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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SERDAR GÜRLER

Takımı: Osmanlıspor

Değer artışı: %150

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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AMIR HADZIAHMETOVIZ

Takımı: Atiker Konyaspor

Değer artışı: %150

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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YUSUF YAZICI

Takımı: Trabzonspor

Değer artışı: %212

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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SAMUEL EDOUK

Takımı: Kasımpaşa

Değer artışı: %316

Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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ABDÜLKADİR ÖMÜRTakımı: TrabzonsporDeğer artışı: %366

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