Antalya'da 'da 3 gündür eksik kadro ile idman yapan Beşiktaş, izinli olan futbolcuların kampa katılmasıyla ilk kez tam kadro idman yaptı.
DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Teknik direktör Şenol Güneş tüm futbolcuları tek tek karşılarken oyuncuların birbirlerine ve yeni arkadaşları Vida'ya sarılmaları antrenmanın en önemli görüntülerini oluşturdu.
DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Özellikle Vida ile rekabete girecek olan Tosic'in Hırvat stopere yakın ilgisi gözlerden kaçmadı. Domagoj Vida, Şenol Güneş tarafından bugün gelen takım arkadaşlarına da alkışlatıldıktan sonra antrenman başladı.
DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Saha ortasında 10 dakikaya yakın yapılan toplantının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular top kapma çalışmasının ardından iki gruba ayrıldı.
DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Taktik programın uygulandığı bu bölümde oyuncuların bir kısmı kenar ortalarına kafa ve şut antrenmanı yaparken diğer grup 4'lü minik kale maçlar yaptı.İdman son bölümde yapılan hafif tempolu kondisyon koşuları ile sona erdi.
DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızlarından Pepe ve Quaresma, Vida'yı böyle karşıladı.
DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Beşiktaş Antalya kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.