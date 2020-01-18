Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 12:08,
Pep Guardiola'dan çılgın parti itirafı! 22 mankenle...
İngiltere'de gündemden düşmeyen çılgın partiye dair ilk itiraf geldi.
Spor Arena Dış Haberler | Premier Lig'de 6-1 kazanılan Aston Villa maçının ardından Manchester City forması giyen oyuncuların verdiği çılgın parti İngiltere'de gündemden düşmüyor.
Aralarında Marta Tejada, Amira Paula, Chiara Giuffrida, Chiara Battola ve Isa Rivera gibi ünlü fenomenlerin de bulunduğu güzeller, tüm geceyi kişisel sosyal medya hesaplarından anbean paylaşmışlardı.
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