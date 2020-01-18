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Futbol
Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 12:08, /

Pep Guardiola'dan çılgın parti itirafı! 22 mankenle...

İngiltere'de gündemden düşmeyen çılgın partiye dair ilk itiraf geldi.

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Spor Arena Dış Haberler | Premier Lig'de 6-1 kazanılan Aston Villa maçının ardından Manchester City forması giyen oyuncuların verdiği çılgın parti İngiltere'de gündemden düşmüyor.

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Pep Guardiola'nın öğrencileri, Aston Villa mücadelesinin ardından soluğu Londra'da bulunan Cheshire Hotel'de almış ve 22 mankenle sıradışı bir parti vermişlerdi.

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Aralarında Marta Tejada, Amira Paula, Chiara Giuffrida, Chiara Battola ve Isa Rivera gibi ünlü fenomenlerin de bulunduğu güzeller, tüm geceyi kişisel sosyal medya hesaplarından anbean paylaşmışlardı.

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Söz konusu çılgın partinin gün yüzüne çıkmasının ardından evli futbolcuların başı belaya girmiş ve bazı isimlerinin eşleriyle tartışma yaşadığı öne sürüldü.

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İngiltere'de her detayıyla manşetleri süsleyen olaya ilişkin ilk açıklama ise sürpriz bir isimden geldi: Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola.

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Katalan teknik adam, gündeme bomba gibi düşen partiden haberi olduğunu ve o gece öğrencilerine dışarıda birlikte vakit geçirmek için kendisinin bizzat izin verdiğini açıkladı.

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Başarılı çalıştırıcı ayrıca konuyla ilgili öğrencilerine herhangi bir yaptırım uygulamayacağının ve bu durumu sorun etmediğinin de altını çizdi.

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Daily Mail'de yer alan haberde Pep Guardiola'ya ait olduğu belirtilen ifadeler şu şekilde:

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"Haberim vardı. Boş zamanları olduğunda dışarıda teknik ekiple birlikte dışarıda bol bol yemeğe çıkıyorlar."

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"Bunu daha önce çok kez yaptılar. Ayrıca ben onların dışarıda birlikte vakit geçirmelerinden memnunum. Bazen evde, bazense bir restoranda oluyor. Bence bu iyi bir şey."

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Geceye katılan modellerden biri olan Amira Paula, The Sun muhabiriyle ayaküstü yaşadığı diyalogda partiye ilişkin konuşmayı kabul etmemişti.

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Amira Paula ve arkadaşı, soruları cevapsız bırarak yanlarındaki erkek görevli eşliğinde otelden ayrılmışlardı.

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