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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler
10 Kasım 2019 - 23:25,

Pep Guardiola çıldırdı! Hiç böyle görmediniz...

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool karşısında sık sık hakemlerle tartıştı.

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Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Arsenal'a 3-1 yenildikleri maçta zaman zaman sinirlerine hakim olamadı.

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Liverpool, Manchester City karşısında ilk yarıyı Fabinho ve Mohammed Salah'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

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İkinci yarının hemen başında Sadio Mane'nin attığı golle Liverpool durumu 3-0'a getirdi ve fişi çekti.

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Manchester City, Bernardo Silva'nın golü ile skoru 3-1'e getirse de sonuç değişmedi.

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Katalan teknik adam, müsabaka boyunca hakem kararlarına itiraz etti.

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Deneyimli çalıştırıcı özellikle 83. dakikada kontrolden çıktı.

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Skor 3-1 iken Trent Alexander-Arnold'un ceza sahası içinde elle oynadığını söyleyen Guardiola, dördüncü hakeme şiddetli itirazlarda bulundu.

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Dördüncü hakem Mike Dean'in üzerine yürüyen İspanyol çalıştırıcı, Liverpoollu oyuncuların arka arkaya iki kez elle oynadıklarını savundu.

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Ancak hakemler, Guardiola ile aynı fikirde olmadı.

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Karşılaşmanın ardından konuşan Guardiola, şampiyon gibi oynadıkları söyledi.

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Başarılı teknik adam ayrıca Liverpool için 'dünyanın en güçlü takımı' yakıştırması yaptı.

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Guardiola'nın açıklamaları şu şekilde;

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"Dünyanın en güçlü takımına karşı muhteşem bir futbol oynadık. "

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"Bu maç, Premier League için de harika bir reklam oldu. "

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"Bugün, şampiyon unvanını neden taşıdığımızı kanıtladık. "

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"Böyle bir statta inanılmaz bir futbol oynadık."

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"Futbolcularımla her zamankinden daha fazla gurur duyuyorum."

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