Pep Guardiola çıldırdı! Farklı biçimde tarihe geçti...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Manchester City, Liverpool'a normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayarak Community Shield'ı müzesine götürdü.
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İngiltere'de geçen yıl Premier Lig ve Federasyon Kupası'nda şampiyon olan Manchester City, lig ikincisi Liverpool ile başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Community Shield kupası için karşı karşıya geldi.
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Raheem Sterling, karşılaşmanın 12. dakikasında rakip fileleri havalandırarak Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.
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Liverpool, 77. dakikada Joel Matip'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
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Karşılaşmanın 90 3. dakikasında Liverpool, gole çok yaklaştı. Muhammed Salah'ın kafayla yaptığı vuruşta topu çizgi üzerinden çıkaran Kyle Walker, gole izin vermedi.
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Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve maçın galibini penaltı atışları belirledi.
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Penaltılarda Liverpool'a 5-4 üstünlük sağlayan Manchester City, geçen yılın ardından bir kez daha Community Shield'ın sahibi oldu.
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Manchester City, 1937, 1968, 1972, 2012 ve 2018'den sonra bu kupayı 6. kez kazandı.
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Guardiola, farklı biçimde tarihe geçti
İngiltere FA Community Shield'da Manchester City'nin Liverpool'la karşılaştığı maçta, sarı kart gören Pep Guardiola, tarihe geçti.
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İspanyol teknik adam final maçında hakeme yaptığı itirazlar sonrası sarı kartla cezalandırılırken, kart gören ilk teknik direktör oldu.
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Başarılarıyla birçok kez tarihe geçen ve ilkleri başaran Pep, bu kez gördüğü sarı kartla adından söz ettirdi.